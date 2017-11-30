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00:57 (мск), источник: Известия

Турнир претендентов без аутсайдеров

Восемь сильнейших шахматистов мира, в число которых вошли Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук, поспорят за право сразиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Источник: РИА "Новости"

Три российских гроссмейстера — Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук — добились права сыграть в турнире претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Призовой фонд соревнований составит €420 тыс. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник получил wild card (специальное приглашение) от страны — хозяйки турнира, Германии. У немцев не нашлось своего гроссмейстера, который имел бы рейтинг не ниже 2725 (такова, согласно регламенту турнира, его нижняя планка). По словам гроссмейстера Сергея Шипова, 42-летний Владимир Крамник сделал очень многое для развития шахмат в Германии, 10 раз выиграв супертурнир в Дортмунде.

— Крамник — самый опытный и титулованный участник турнира претендентов-2018, — заявил «Известиям» Сергей Шипов. — Несмотря на возраст, он сохранил молодые амбиции, ему очень хочется сыграть еще один матч за шахматную корону. Его возможное противостояние с Карлсеном — наилучший исход для многих любителей шахмат. С исторической точки зрения этот матч стал бы украшением нашего времени. Но добиться этого права Владимиру будет непросто — его молодые соперники будут против.

Сергей Карякин попал на турнир как участник предыдущего матча на первенство мира. Интересно, что 28-летний гроссмейстер имеет наименьший рейтинг среди всех участников. На турнире претендентов-2016 в Москве он был седьмым по этому показателю, что не помешало ему одержать итоговую победу.

— С математической точки зрения Карякин — аутсайдер турнира претендентов-2018, но все понимают, что неудачи Сергея в этом году были временным явлением, переходным периодом в карьере, — продолжил Сергей Шипов. — Уверен, что в Берлине мы увидим прежнего Карякина, который недавно блистал в Москве и Нью-Йорке. Он очень серьезный боец, и сбрасывать его со счетов я бы никому не рекомендовал.

Александр Грищук пробился на турнир претендентов благодаря второму месту в серии Гран-при ФИДЕ. 34-летний гроссмейстер, являющийся трехкратным чемпионом мира по блицу, показал высокие результаты на этапах в Шарже, Москве и Женеве.

— В карьере Александра это уже третий турнир претендентов, — заметил Сергей Шипов. — Он находится в расцвете сил и сейчас для него самое время сконцентрироваться на результате и показать всё, на что он способен. Буду очень болеть за Сашу и надеюсь, что он выступит лучше, чем в двух предыдущих попытках.

В турнире претендентов, состоящем из 14 раундов, помимо российских гроссмейстеров сыграют пять ведущих шахматистов мира. В их число вошли победитель гран-при ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), победитель и серебряный призеры Кубка мира Левон Аронян (Армения) и Дин Лижэнь (Китай), а также два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ за период с 1 января по 1 декабря 2017 года: американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со.

По мнению российского гроссмейстера, чемпиона Европы Яна Непомнящего, в турнире претендентов можно выделить нескольких фаворитов.

— Если два года назад из обоймы выпадал Веселин Топалов, у которого был тяжелый период в карьере, то на турнире претендентов-2018 аутсайдеров нет, — заявил «Известиям» Ян Непомнящий. — Если выделять тройку фаворитов, то в первую очередь я назову Левона Ароняна. Он провел ударный год, выиграл Кубок мира и был очень силен на других представительных турнирах. С другой стороны, Левон уже не впервые считается фаворитом турнира претендентов, но по разным причинам в решающий момент ему не удается продемонстрировать всё, на что он способен. Отмечу и Фабиано Каруану, который очень стабильно играет на протяжении последних нескольких лет. И, конечно, выделю тройку российских гроссмейстеров. Уверен, кто-то из россиян точно будет в борьбе. Затрудняюсь сказать кто, но очень хочется, чтобы претендент вновь представлял Россию. Я очень рад за Сашу Грищука, который отобрался на турнир в последний момент. Думаю, он может выстрелить.

Прошлогодний турнир претендентов выиграл Сергей Карякин. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке он сразился с Магнусом Карлсеном за право обладать мировой шахматной короной. Россиянин уступил норвежскому гроссмейстеру на тай-брейке со счетом 1:3 (общий счет матча — 7:9).

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