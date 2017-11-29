Матч на первенство мира по шахматам пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года

Соперником Карлсена в матче станет победитель турнира претендентов, который состоится с 10 по 28 марта в Берлине. В нем примут участие восемь гроссмейстеров: бывший чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай).

В разговоре с ТАСС Карлсен признал, что ему сложно сказать, у кого из претендентов имеет наиболее высокие шансы приехать в Лондон. «В последнее время Аронян имел лучшие результаты среди всех претендентов, но у него случались провалы в предыдущих турнирах претендентов. Поэтому, хотя и сложно сказать, как сложится обстановка на турнире, для меня на данный момент фаворитами являются Аронян и Каруана. И все же их успех не гарантирован, я бы оценил их шансы в 50%».