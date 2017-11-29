Матч на первенство мира по шахматам пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Я разрешила детям есть всё, и вот что из этого получилось
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Мария Кожевникова в золотом плаще пришла на модный показ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Труа0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси0
Суонси0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион1
Лилль2
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц0
Марсель3
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант1
Монако0
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза1
Ницца2
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.11
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
19:30
ЙокеритОТ4
Амур5
Биатлон. Биатлон
19:15
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив5
Барыс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс0
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
30.11
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.11
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
16Кубок чемпионата мира проехал по России
23:30 (мск), источник: ТАСС

Матч на первенство мира по шахматам пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года

ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Международная шахматная федерация (FIDE) назвала Лондон местом проведения матча на первенство мира в 2018 году. Об этом объявил в среду в британской столице первый вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет с 9 по 28 ноября 2018 года. «Лондон имеет свою историю в организации спортивных, культурных событий, а ведь все это присуще шахматам», — сказал Макропулос.

Нынешним чемпионом мира является 26-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Он удерживает шахматную корону с 2013 года, когда в матче на первенство мира в индийском Ченнаи победил 15-го чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда.

Соперником Карлсена в матче станет победитель турнира претендентов, который состоится с 10 по 28 марта в Берлине. В нем примут участие восемь гроссмейстеров: бывший чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай).

В разговоре с ТАСС Карлсен признал, что ему сложно сказать, у кого из претендентов имеет наиболее высокие шансы приехать в Лондон. «В последнее время Аронян имел лучшие результаты среди всех претендентов, но у него случались провалы в предыдущих турнирах претендентов. Поэтому, хотя и сложно сказать, как сложится обстановка на турнире, для меня на данный момент фаворитами являются Аронян и Каруана. И все же их успех не гарантирован, я бы оценил их шансы в 50%».

 Кокорин рассказал, почему "Спартак" победил "Зенит"
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
СКА выиграл у «Авангарда», одержав седьмую победу подряд в КХЛ
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Хоккеист ЦСКА забил «гол Гранлунда» в матче КХЛ (видео)
Конте: Один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь