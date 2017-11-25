Яковенко и Аронян поделили 1-е место на заключительном этапе Гран-при FIDE в Испании

По итогам этапа Яковенко и Аронян набрали по 5,5 очка. За ними с 5 баллами расположились Накамура, Дин Лижэнь, Свидлер, Раджабов, Харикришна, Томашевский и Раппорт. По 4,5 балла в активе Вашье-Лаграва, Эльянова и Инаркиева, по 4 — у Гири, Ли Чао и Вальехо, 3,5 — у Рязанцева, 3 — у Гельфанда и Хаммера.