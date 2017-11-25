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21:57 (мск), источник: Р-Спорт

Яковенко и Аронян поделили 1-е место на заключительном этапе Гран-при FIDE в Испании

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Россиянин Дмитрий Яковенко и армянин Левон Аронян поделили первое место на заключительном этапе Гран-при FIDE (Международной шахматной федерации) в Пальма-де-Мальорке (Испания).

Источник: РИА "Новости"

В последнем, 9-м, туре этапа Яковенко черными обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а Аронян черными сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Результаты остальных поединков тура:

Евгений Томашевский (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5−0,5;.

Пентала Харикришна (Индия) — Петр Свидлер (Россия) — 0,5−0,5;.

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5−0,5;.

Павел Эльянов (Украина) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5−0,5;.

Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5−0,5;.

Аниш Гири (Нидерланды) — Франсиско Вальехо (Испания) — 0,5−0,5;.

Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 0,5−0,5.

По итогам этапа Яковенко и Аронян набрали по 5,5 очка. За ними с 5 баллами расположились Накамура, Дин Лижэнь, Свидлер, Раджабов, Харикришна, Томашевский и Раппорт. По 4,5 балла в активе Вашье-Лаграва, Эльянова и Инаркиева, по 4 — у Гири, Ли Чао и Вальехо, 3,5 — у Рязанцева, 3 — у Гельфанда и Хаммера.

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