Яковенко и Аронян поделили 1-е место на заключительном этапе Гран-при FIDE в Испании
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
В последнем, 9-м, туре этапа Яковенко черными обыграл француза Максима
Результаты остальных поединков тура:
Евгений Томашевский (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5−0,5;.
Пентала Харикришна (Индия) — Петр Свидлер (Россия) — 0,5−0,5;.
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5−0,5;.
Павел Эльянов (Украина) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5−0,5;.
Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5−0,5;.
Аниш Гири (Нидерланды) — Франсиско Вальехо (Испания) — 0,5−0,5;.
Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 0,5−0,5.
По итогам этапа Яковенко и Аронян набрали по 5,5 очка. За ними с 5 баллами расположились Накамура, Дин Лижэнь, Свидлер, Раджабов, Харикришна, Томашевский и Раппорт. По 4,5 балла в активе