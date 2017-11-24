Раджабов победил Ли Чао в седьмом туре на этапе Гран-при по шахматам

Норвежец Йон Людвиг Хаммер переиграл украинца Павла Эльянова, израильтянин Борис Гельфанд — россиянина Александра Рязанцева.
Вничью завершились партии армянина Левона Ароняна и венгра Рихарда Раппорта, француза Максима Вашье-Лаграва и россиянина Евгений Томашевского, россиянина Петра Свидлера и японца Хикару Накамуры, россиянина Дмитрия Яковенко и индийского шахматиста Пенталы Харикришны, китайца Дин Лижэня и голландца Аниши Гири, россиянина Эрнесто Инаркиева и испанца Франсиско Вальехо.
Аронян лидирует после семи туров с 4,5 очками. Далее идут Вашье-Лаграв, Томашевский, Свидлер, Накамура, Яковенко, Харикришна, Дин Лижэнь, Раппорт (все — по 4), Раждабов, Инаркиев, Эльянов, Гири (все — по 3,5), Вальехо (3), Ли Чао, Рязанцев, Гельфанд (все — по 2,5) и Хаммер (2).
По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, куда уже отобрались выступавший в прошлом матче за шахматную корону россиянин Сергей Карякин, победитель Кубка мира Аронян и его финалист Дин Лижэнь, россиянин Владимир Крамник, получивший специальное приглашение от организаторов. В общем зачете Гран-при лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (340 очков), второе место занимает россиянин Александр Грищук (336,4). Оба шахматиста не принимают участия в заключительном этапе Гран-при. Из участников испанского этапа на попадание на турнир претендентов могут рассчитывать Раджабов, занимающий третье место в общем зачете, и Вашье-Лаграв (5), для этого им необходимо занять одно из двух первых мест.
Этап Гран-при состоит из девяти туров и завершится 25 ноября.