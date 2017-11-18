Вашье-Лаграв сыграл вничью с Ароняном на этапе Гран-при по шахматам в Испании

По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, куда уже отобрались выступавший в прошлом матче за шахматную корону россиянин Сергей Карякин, победитель Кубка мира Аронян и его финалист Дин Лижэнь, россиянин Владимир Крамник, получивший специальное приглашение от организаторов. В общем зачете Гран-при лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (340 очков), второе место занимает россиянин Александр Грищук (336,4). Оба шахматиста не принимают участия в заключительном этапе Гран-при. Из участников испанского этапа на попадание на турнир претендентов могут рассчитывать Раджабов, занимающий третье место в общем зачете, и Вашье-Лаграв (5), для этого им необходимо занять одно из двух первых мест.