Свидлер и Яковенко свели вничью свои партии во 2-м туре этапа Гран-при FIDE в Испании
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Свидлер, игравший в пятницу белыми фигурами, разошелся миром с украинцем Павлом Эльяновым. Партия завершилась на 19-м ходу. Яковенко черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой, ничейный результат был зафиксирован после 23-го хода.
Результаты других партий тура:
Левон Аронян (Армения) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0,
Борис Гельфанд (Израиль) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5,
Аниш Гири (Нидерланды) — Максим
Пентала Харикришна (Индия) — Евгений Томашевский (Россия) — 0,5:0,5,
Ли Чао (Китай) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5:0,5,
Александр Рязанцев (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5,
Франсиско Вальехо (Испания) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1.
После двух туров по 1,5 балла набрали
Этап в Испании, состоящий из девяти туров, продлится до 25 ноября.