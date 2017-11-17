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21:46 (мск), источник: Р-Спорт

Свидлер и Яковенко свели вничью свои партии во 2-м туре этапа Гран-при FIDE в Испании

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко сыграли вничью в своих партиях в рамках второго тура на заключительном этапе шахматного Гран-при в городе Пальма-де-Мальорка (Испания).

Источник: РИА "Новости"

Свидлер, игравший в пятницу белыми фигурами, разошелся миром с украинцем Павлом Эльяновым. Партия завершилась на 19-м ходу. Яковенко черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой, ничейный результат был зафиксирован после 23-го хода.

Результаты других партий тура:

Левон Аронян (Армения) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0,

Борис Гельфанд (Израиль) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5,

Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5,

Пентала Харикришна (Индия) — Евгений Томашевский (Россия) — 0,5:0,5,

Ли Чао (Китай) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5:0,5,

Александр Рязанцев (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5,

Франсиско Вальехо (Испания) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1.

После двух туров по 1,5 балла набрали Вашье-Лаграв, Гири, Раджабов и Аронян. Далее следуют Инаркиев, Свидлер, Эльянов, Яковенко, Накамура, Томашевский, Харикришна, Хаммер, Рязанцев и Дин Лижэнь (все — по 1 баллу). Вальехо, Ли Чао, Гельфанд и Раппорт набрали по 0,5 балла.

Этап в Испании, состоящий из девяти туров, продлится до 25 ноября.

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