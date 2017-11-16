Заключительный этап Гран-при по шахматам стартует в Испании

Серия Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) является одним из отборочных этапов чемпионского цикла, который завершится в марте будущего года в Берлине, где в турнире с участием восьми претендентов определится соперник обладателя шахматной короны Магнуса Карлсена из Норвегии. На первые два места в Гран-при по итогам четырех этапов претендуют четверо — российский гроссмейстер Александр Грищук, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров, а также француз Максим Вашье-Лаграв.

В турнире в Пальме выступят 18 шахматистов, включая Раджабова и Вашье-Лаграва. На Мальорке также сыграют Левон Аронян из Армении, Хикару Накамура из США, Дин Лижэнь и Ли Чао из Китая, россияне Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев, Аниш Гири из Нидерландов, Пентала Харикришна из Индии, Борис Гельфанд из Израиля, Павел Эльянов из Украины, Франсиско Вальехо из Испании, Рихард Раппорт из Венгрии и Йон Лудвиг Хаммер из Норвегии.

После трех этапов 340 зачетных очков набрал Мамедьяров, 336,4 балла у Грищука, которые уже завершили выступление в Гран-при, где каждый участник принимает участие в трех турнирах из четырех. 241,4 очка у Раджабова, у Вашье- Лаграва — 211,4 балла, обоим необходимо занять на этапе в Испании одно из двух первых мест.

На этапе в Пальме 18 участников сыграют по швейцарской системе в девять туров, партии пройдут 16—25 ноября , выходной день — 21 ноября.

Аронян и Дин Лижэнь уже в Берлине

Аронян и Дин Лижэнь выступят в Пальме в ранге участников турнира претендентов — это право они получили благодаря успешной игре на сентябрьском Кубке мира в Грузии, где армянский шахматист победил китайского соперника в финале. Кроме того, в Берлине сыграют участник чемпионского матча с Карлсеном 2016 года россиянин Сергей Карякин, обладатели лучшего среднего рейтинга по итогам 2017 года Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, а также получивший специальное приглашение от организаторов российский гроссмейстер Владимир Крамник.

В нынешней серии Гран-при ФИДЕ уже состоялись три этапа. В феврале в Шардже (ОАЭ) победил Грищук, в мае в Москве — Дин Лижэнь, в июле в Женеве — Раджабов.