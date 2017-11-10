Победа имени Рублевского
Женская сборная России защитила звание чемпионов Европы, мужчины же отдали титул, ограничились серебром.
Женская сборная России защитила звание чемпионов Европы, мужчины же отдали титул, ограничились серебром.
На греческом острове Крит девушки блестяще прошли всю дистанцию, выиграв восемь матчей из девяти при всего одной ничьей, и за тур до финиша обеспечили себе первое место. Мужская сборная России набрала столько же очков, сколько и Азербайджан, но у наших гроссмейстеров чуть хуже оказались дополнительные показатели.
ТРИ ТОВАРИЩА
Сергей Рублевский, капитан и старший тренер женской сборной, занял свой пост в феврале 2012 года. За это время национальная команда выиграла все возможные титулы: дважды чемпионат Европы, дважды Олимпиаду и один раз — чемпионат мира. Помогали Рублевскому два классных шахматиста, замечательных аналитика — Александр Рязанцев и Евгений Наер.
Тренерский штаб в командных соревнованиях, особенно у женщин, — важный элемент для общего успеха. Мужская сборная России на бумаге — всегда фаворит номер один, а Олимпиаду не выигрывала с 2002 года. Хотя порой в сборную выходили ребята, которые все до единого были в топ-10 мирового рейтинга. Но найти нужную «химию» между собой не могли.
У женщин все сложнее. Женщина — тонкая натура, а тем более шахматистка. Одна слишком умна, другая слишком самолюбива, третья принципиальна и при этом обладает волевыми качествами. Объединить пять таких девушке — большое дело. И троице Рублевский — Рязанцев — Наер это удается. Они не только все время наверху, но и раз за разом оставляют с носом великих и ужасных китаянок во главе с чемпионкой мира — непобедимой Хоу Ифань.
Вот и на этот раз в Греции наши красавицы камня на камне не оставили от соперниц. Даже в ничейной встрече с Польшей была своя положительная сторона — россиянки уступали, но сумели спастись.
— Мы прошли весь чемпионат на одном дыхании, — констатировал Рублевский. — Каждая такая победа — огромный успех для всей России. Мы еще раз доказали превосходство нашей шахматной школы. Хочу поблагодарить своих незаменимых помощников Сашу Рязанцева и Женю Наера. Без них не было бы этого успеха. Девочки — просто молодцы. Даже не знаю, кого выделить. Все сыграли просто на одном дыхании. Очень надеюсь, что этот боевой дух останется и на Олимпиаде в Грузии, которая состоится в следующем году. Мечтаем взять реванш у китаянок за поражение в Баку-2016.
НЕ ХВАТИЛО СОВСЕМ
Мужская команда отправилась в Грецию без тройки лидеров. Не поехали на Крит Владимир Крамник, Петр Свидлер и Сергей Карякин. РШФ решила вновь послать на крупное соревнование экспериментальный состав. К тем, кто был на последнем чемпионате мира (Непомнящий, Витюгов и Матлаков), добавились Александр Грищук и дебютант Даниил Дубов. Последний заменил Владимира Федосеева, который отдал слишком много сил на Кубке мира, где дошел до четвертьфинала.
К сожалению, два поражения не позволили россиянам повторить успех двухлетней давности. И если после неудачи с венграми еще были варианты ситуацию исправить, то после того, как уступили прямым конкурентам — Азербайджану, оставалась надежда только на чудо. В принципе оно почти произошло. На финише мы догнали азербайджанцев, но уступили им по дополнительным показателям.
Из состава чемпионов стоит отметить феноменальный результат Рауфа Мамедова. Он набрал 8 очков из 9 возможных (семь побед и две ничьи). Перспективный гроссмейстер, который по таланту достоин бороться за попадание в турнир претендентов,
— Счастлив за страну, за команду, за свой результат, — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» в телефонном разговоре. — Но никакой эйфории, никакого отдыха. Я составил новый план: это