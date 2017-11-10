Победа имени Рублевского

Источник: Спорт-Экспресс

На греческом острове Крит девушки блестяще прошли всю дистанцию, выиграв восемь матчей из девяти при всего одной ничьей, и за тур до финиша обеспечили себе первое место. Мужская сборная России набрала столько же очков, сколько и Азербайджан, но у наших гроссмейстеров чуть хуже оказались дополнительные показатели.

ТРИ ТОВАРИЩА

Сергей Рублевский, капитан и старший тренер женской сборной, занял свой пост в феврале 2012 года. За это время национальная команда выиграла все возможные титулы: дважды чемпионат Европы, дважды Олимпиаду и один раз — чемпионат мира. Помогали Рублевскому два классных шахматиста, замечательных аналитика — Александр Рязанцев и Евгений Наер.

Тренерский штаб в командных соревнованиях, особенно у женщин, — важный элемент для общего успеха. Мужская сборная России на бумаге — всегда фаворит номер один, а Олимпиаду не выигрывала с 2002 года. Хотя порой в сборную выходили ребята, которые все до единого были в топ-10 мирового рейтинга. Но найти нужную «химию» между собой не могли.

У женщин все сложнее. Женщина — тонкая натура, а тем более шахматистка. Одна слишком умна, другая слишком самолюбива, третья принципиальна и при этом обладает волевыми качествами. Объединить пять таких девушке — большое дело. И троице Рублевский — Рязанцев — Наер это удается. Они не только все время наверху, но и раз за разом оставляют с носом великих и ужасных китаянок во главе с чемпионкой мира — непобедимой Хоу Ифань.

Вот и на этот раз в Греции наши красавицы камня на камне не оставили от соперниц. Даже в ничейной встрече с Польшей была своя положительная сторона — россиянки уступали, но сумели спастись.

— Мы прошли весь чемпионат на одном дыхании, — констатировал Рублевский. — Каждая такая победа — огромный успех для всей России. Мы еще раз доказали превосходство нашей шахматной школы. Хочу поблагодарить своих незаменимых помощников Сашу Рязанцева и Женю Наера. Без них не было бы этого успеха. Девочки — просто молодцы. Даже не знаю, кого выделить. Все сыграли просто на одном дыхании. Очень надеюсь, что этот боевой дух останется и на Олимпиаде в Грузии, которая состоится в следующем году. Мечтаем взять реванш у китаянок за поражение в Баку-2016.

НЕ ХВАТИЛО СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Мужская команда отправилась в Грецию без тройки лидеров. Не поехали на Крит Владимир Крамник, Петр Свидлер и Сергей Карякин. РШФ решила вновь послать на крупное соревнование экспериментальный состав. К тем, кто был на последнем чемпионате мира (Непомнящий, Витюгов и Матлаков), добавились Александр Грищук и дебютант Даниил Дубов. Последний заменил Владимира Федосеева, который отдал слишком много сил на Кубке мира, где дошел до четвертьфинала.

К сожалению, два поражения не позволили россиянам повторить успех двухлетней давности. И если после неудачи с венграми еще были варианты ситуацию исправить, то после того, как уступили прямым конкурентам — Азербайджану, оставалась надежда только на чудо. В принципе оно почти произошло. На финише мы догнали азербайджанцев, но уступили им по дополнительным показателям.

Из состава чемпионов стоит отметить феноменальный результат Рауфа Мамедова. Он набрал 8 очков из 9 возможных (семь побед и две ничьи). Перспективный гроссмейстер, который по таланту достоин бороться за попадание в турнир претендентов, наконец-то показал себя во всей красе.