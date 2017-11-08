Карякин предложил «партнеру-истеричке» завидовать молча в ходе интернет-ссоры

«Поздравляю женскую сборную РФ с блестящей победой! Мужчины бились до конца, но немного не хватило. Сборную Азербайджана — с заслуженной победой», — написал Карякин. В комментарии Непомонящий ответил: «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» В результате между спортсмены возник конфликт, по ходу которого Карякин заявил, что «за истеричку болеть — дело неблагодарное» и предложил своему партнеру «завидовать молча».