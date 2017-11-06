Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по шахматам

Победу одержала сборная Азербайджана, которая обошла россиян по дополнительным показателям. Третье место заняли украинцы.
В матче девятого тура россияне победили команду Германии со счетом 3:1. Александр Грищук черными сыграл вничью с Ливиу-Дитером Нисипяну, Максим Матлаков белыми — с Даниэлем Фридманом, Николай Витюгов черными победил Маттиаса Блюбаума, Ян Непомнящий белыми — Георга Майера.
Женская сборная России стала чемпионом Европы за тур до окончания соревнований. В заключительном раунде российские шахматистки победили команду Армении. Второе место заняли грузинки, третье — украинки.