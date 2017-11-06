Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Al Arabiya: задержаны 11 членов саудовской королевской семьи
Мутко о ситуации вокруг спортсменов РФ: это спланированная атака
В Саудовской Аравии погиб принц
Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.11
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.11
Вашингтон Кэпиталз
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо0
Северсталь1
Хоккей. НХЛ
7.11
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.11
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур2
Сочи0
Все события
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
21:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 6 ноября. Сборная России стала серебряным призером командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.

Победу одержала сборная Азербайджана, которая обошла россиян по дополнительным показателям. Третье место заняли украинцы.

В матче девятого тура россияне победили команду Германии со счетом 3:1. Александр Грищук черными сыграл вничью с Ливиу-Дитером Нисипяну, Максим Матлаков белыми — с Даниэлем Фридманом, Николай Витюгов черными победил Маттиаса Блюбаума, Ян Непомнящий белыми — Георга Майера.

Женская сборная России стала чемпионом Европы за тур до окончания соревнований. В заключительном раунде российские шахматистки победили команду Армении. Второе место заняли грузинки, третье — украинки.

 Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018
Баскетболисты ЦСКА победили "Химки" в матче Единой лиги ВТБ
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Федерация бокса России аннулировала лицензию Дмитрия Чудинова
УЕФА объявил лучший гол в Лиге чемпионов на прошлой неделе
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь