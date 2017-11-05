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21:51 (мск), источник: ТАСС

Российские шахматистки досрочно выиграли командный чемпионат Европы

ТАСС, 5 ноября. Женская сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите (Греция).

Источник: РИА "Новости"

В восьмом туре россиянки оказались сильнее команды Турции — 4:0. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Ольга Гиря одержали победы в своих партиях. Сборная Грузии, которая перед началом тура проигрывала российской команде один балл, уступила польским шахматисткам — 1:3. Таким образом, сборная России за тур до окончания соревнований стала недосягаемой для соперниц, набрав 15 очков.

В мужском турнире победитель определится в заключительный соревновательный день. Сборная России, лидировавшая перед началом восьмого тура, уступила команде Азербайджана со счетом 1:3. Максим Матлаков обыграл Аркадия Найдича, Александр Грищук уступил Шахрияру Мамедьярову, Ян Непомнящий — Теймуру Раджабову, Даниил Дубов — Рауфу Мамедову. В турнирной таблице азербайджанцы вышли в лидеры, набрав 13 очков, россияне с 12 баллами делят второе место с украинцами.

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы в пятый раз, также россиянки один раз завоевывали серебряные медали первенства, два раза — бронзовые.

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 6 ноября.

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