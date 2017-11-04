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22:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила хорватов на командном чемпионате Европы по шахматам

ТАСС, 4 ноября. Мужская сборная России обыграла команду Хорватии со счетом 3:1 в матче седьмого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.

Источник: РИА "Новости"

Никита Витюгов победил Марина Босиочича, Даниил Дубов — Алоизия Янковича, партии Александр Грищук — Иван Сарич и Максим Матлаков — Хрвойе Стевич завершились вничью.

Сборная России занимает первое место после семи туров с 12 очками. У ближайшего преследователя, команды Азербайджана, в активе 11 очков, у венгров, израильтян и украинцев — по 10.

В женском турнире сборная России оказалась сильнее команды Италии — 3:1. Александра Костенюк обыграла Марину Брунелло, Валентина Гунина — Дезирее Ди Бенедетто, партии Екатерина Лагно — Елена Седина и Ольга Гиря — Теа Гуэки завершились вничью.

Сборная России сохранила лидерство (13). У ближайшего преследователя, команды Грузии, в активе 12 очков, у сборных Польши и Турции — по 10.

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 6 ноября.

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