Сборная России победила поляков на командном чемпионате Европы по шахматам
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла поляков со счетом 2,5:1,5 в матче шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла поляков со счетом 2,5:1,5 в матче шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.
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Сборная России занимает второе место после шести туров с десятью очками (15 по личным встречам). Лидирует команда Венгрии (10; 16,5), третьими идут азербайджанцы (9; 17).
В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Польши. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина завершили свои партии вничью.
Сборная России сохранила лидерство (11; 15). Второе место занимает команда Грузии (10; 17), третье — сборная Италии (9; 16).
Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 6 ноября.