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3 ноября, источник: ТАСС

Сборная России победила поляков на командном чемпионате Европы по шахматам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла поляков со счетом 2,5:1,5 в матче шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.

Источник: РИА "Новости"

Ян Непомнящий белыми победил Яна-Кшиштофа Дуду, Александр Грищук сыграл вничью с Радославом Войташеком, Николай Витюгов — с Каспером Пёруном, Максим Матлаков — с Яцеком Томчаком.

Сборная России занимает второе место после шести туров с десятью очками (15 по личным встречам). Лидирует команда Венгрии (10; 16,5), третьими идут азербайджанцы (9; 17).

В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Польши. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина завершили свои партии вничью.

Сборная России сохранила лидерство (11; 15). Второе место занимает команда Грузии (10; 17), третье — сборная Италии (9; 16).

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 6 ноября.

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