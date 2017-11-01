Российские шахматисты обыграли турок в матче командного чемпионата Европы
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3,5−0,5 в пользу россиян. Победы одержали Александр Грищук (белыми), Максим Матлаков (белыми) и Даниил Дубов (черными). Ян Непомнящий свою партию черными свел вничью.
Ранее российские шахматисты на чемпионате Европы обыграли команды Чехии, Словении и Белоруссии, и уступили венграм.
Женская сборная России в 5-м туре взяла верх над командой Испании — 3−1. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно (черными) и Александра Горячкина (черными), вничью сыграли Александра Костенюк (белыми) и Валентина Гунина (белыми).
Россиянки выиграли все пять встреч на турнире: ранее были повержены сборные Греции, Чехии, Украины и Грузии.
Турнир завершится 6 ноября.