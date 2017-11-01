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1 ноября, источник: Р-Спорт

Российские шахматисты обыграли турок в матче командного чемпионата Европы

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Шахматисты сборной России обыграли соперников из Турции в матче 5-го тура на командном чемпионате Европы, который проходит в Греции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3,5−0,5 в пользу россиян. Победы одержали Александр Грищук (белыми), Максим Матлаков (белыми) и Даниил Дубов (черными). Ян Непомнящий свою партию черными свел вничью.

Ранее российские шахматисты на чемпионате Европы обыграли команды Чехии, Словении и Белоруссии, и уступили венграм.

Женская сборная России в 5-м туре взяла верх над командой Испании — 3−1. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно (черными) и Александра Горячкина (черными), вничью сыграли Александра Костенюк (белыми) и Валентина Гунина (белыми).

Россиянки выиграли все пять встреч на турнире: ранее были повержены сборные Греции, Чехии, Украины и Грузии.

Турнир завершится 6 ноября.

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