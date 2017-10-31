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23:13 (мск), источник: Р-Спорт

Российские шахматисты проиграли венграм в матче командного чемпионата Европы

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Шахматисты сборной России уступили команде Венгрии, потерпев первое поражение на командном чемпионате Европы, который проходит в Греции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча четвертого тура, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 2,5−1,5 в пользу венгров. Ян Непомнящий уступил Виктору Эрдёшу, остальные россияне свои партии свели вничью: миром разошлись Александр Грищук и Петер Леко, Никита Витюгов и Рихард Раппорт, Даниил Дубов и Золтан Алмаши.

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Ранее российские шахматисты на чемпионате Европы обыграли команды Чехии, Словении и Белоруссии.

Женская сборная России в четвертом туре взяла верх над командой Грузии — 2,5−1,5. Валентина Гунина победила Белу Хотенашвили, Екатерина Лагно — Нино Бациашвили, Ольга Гиря уступила Лейле Джавахишвили, Александра Костенюк сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.

Россиянки выиграли все четыре встречи на турнире: ранее были повержены сборные Греции, Чехии и Украины.

Турнир завершится 6 ноября.

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