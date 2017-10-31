Российские шахматисты проиграли венграм в матче командного чемпионата Европы
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Встреча четвертого тура, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 2,5−1,5 в пользу венгров. Ян Непомнящий уступил Виктору Эрдёшу, остальные россияне свои партии свели вничью: миром разошлись Александр Грищук и Петер Леко, Никита Витюгов и Рихард Раппорт, Даниил Дубов и Золтан Алмаши.
Ранее российские шахматисты на чемпионате Европы обыграли команды Чехии, Словении и Белоруссии.
Женская сборная России в четвертом туре взяла верх над командой Грузии — 2,5−1,5. Валентина Гунина победила Белу Хотенашвили, Екатерина Лагно — Нино Бациашвили, Ольга Гиря уступила Лейле Джавахишвили, Александра Костенюк сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.
Россиянки выиграли все четыре встречи на турнире: ранее были повержены сборные Греции, Чехии и Украины.
Турнир завершится 6 ноября.