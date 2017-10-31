Крамник опустился на седьмое место в рейтинге FIDE, Карякин — на 14-е

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь2
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал5
Салават Юлаев1
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Хоккей. НХЛ
1.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.11
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.11
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Все события
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
Кейт Миддлтон сыграла в теннис в джоггерах за $300
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
14:42 (мск), источник: ТАСС

Крамник опустился на седьмое место в рейтинге FIDE, Карякин — на 14-е

ТАСС, 31 октября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился с пятой на седьмую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2787 очков. Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 12-го на 14-е место, на его счету 2760 очков. Александр Грищук опустился с восьмой позиции на девятую (2782), а Петр Свидлер поднялся с 14-го на 12-е место (2763).

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2826), вторую позицию занимает армянин Левон Аронян (2801). На третье место поднялся американец Фабиано Каруана (2799). Француз Максим Вашье-Лаграв, который в октябрьском рейтинге был третьим, стал пятым (2796).

В первой тройке женского рейтинга также произошли изменения. Первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2680), на второе место вышла украинка Анна Музычук (2576), а другая китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь опустилась на третью позицию (2567). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает четвертую строчку (2549), Екатерина Лагно занимает седьмое место (2541), Валентина Гунина — 13-е (2499), Ольга Гиря — 15-е (2495).

 Хоккеисты Мозякин и Капризов вошли в состав сборной России на Кубок Карьяла
Передача Олимпийского огня хозяевам зимних Игр-2018 прошла в Греции
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь