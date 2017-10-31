Крамник опустился на седьмое место в рейтинге FIDE, Карякин — на 14-е

В активе Крамника 2787 очков. Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 12-го на 14-е место, на его счету 2760 очков. Александр Грищук опустился с восьмой позиции на девятую (2782), а Петр Свидлер поднялся с 14-го на 12-е место (2763).

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2826), вторую позицию занимает армянин Левон Аронян (2801). На третье место поднялся американец Фабиано Каруана (2799). Француз Максим Вашье-Лаграв, который в октябрьском рейтинге был третьим, стал пятым (2796).