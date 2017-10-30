Сборная России победила чехов в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам

Ян Непомнящий победил Виктора Лажничку, партии Александр Грищук — Давид Навара, Никита Витюгов — Збынек Грачек, Максим Матлаков — Войтех Плат завершились вничью. Россияне единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав шесть очков. У семи сборных в активе по пять баллов.
В женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, победила команду Украины — 2,5:1,5. Валентина Гунина оказалась сильнее Анны Ушениной, партии Александра Костенюк — Анна Музычук, Екатерина Лагно — Наталья Жукова, Ольга Гиря — Инна Гапоненко завершились вничью. В турнирной таблице российская команда делит первое место со сборными Грузии, Польши и Испании, в активе которых по шесть очков.
Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров.