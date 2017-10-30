Сборная России победила чехов в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас1
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона0
Интер1
Хоккей. НХЛ
31.10
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
20:00
Черноморец Од0
Мариуполь0
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат1
Анжи1
Хоккей. НХЛ
31.10
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра4
Витязь1
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа2
Рубин1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ1
ЦСКА2
Все события
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
«Авангард» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
22:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила чехов в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 30 октября. Мужская сборная России одержала победу над чехами со счетом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите.

Ян Непомнящий победил Виктора Лажничку, партии Александр Грищук — Давид Навара, Никита Витюгов — Збынек Грачек, Максим Матлаков — Войтех Плат завершились вничью. Россияне единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав шесть очков. У семи сборных в активе по пять баллов.

В женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, победила команду Украины — 2,5:1,5. Валентина Гунина оказалась сильнее Анны Ушениной, партии Александра Костенюк — Анна Музычук, Екатерина Лагно — Наталья Жукова, Ольга Гиря — Инна Гапоненко завершились вничью. В турнирной таблице российская команда делит первое место со сборными Грузии, Польши и Испании, в активе которых по шесть очков.

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров.

 Черчесов: сборная России созрела для матчей против топ-команд
Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
«Авангард» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Комиссия МОК отсрочила вынесение решения по российским лыжникам
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином» в матче ЧР
Орлов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Локомотив»
Тимченко: Шипачев сделал выбор, мы не рассчитываем на него на ОИ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости

Путин открыл «Стену скорби»

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит — призывать к сведению счетов», — сказал президент
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь