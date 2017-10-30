Тамбовский электромонтер стал гроссмейстером ФИДЕ

«Рябинин увлекается шахматами более 35 лет, в 2004 году ему было присвоено звание международного мастера. Является двукратным чемпионом России по составлению шахматных этюдов, неоднократно занимал призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях», — говорится в сообщении.

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Решение о присуждении электромонтеру высшего шахматного звания принято на 60-м Международном конгрессе шахматной композиции в Дрездене. За последние 20 лет в альбомах ФИДЕ опубликовано более 40 шахматных этюдов Николя. Таки образом он набрал необходимое количество баллов и стал международным гроссмейстером.