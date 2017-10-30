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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Тамбовский электромонтер стал гроссмейстером ФИДЕ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Электромонтеру по ремонту обмоток и изоляции филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» Николаю Рябинину из Жердевки присвоено звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает пресс-служба «Тамбовэнерго».

«Рябинин увлекается шахматами более 35 лет, в 2004 году ему было присвоено звание международного мастера. Является двукратным чемпионом России по составлению шахматных этюдов, неоднократно занимал призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях», — говорится в сообщении.

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Решение о присуждении электромонтеру высшего шахматного звания принято на 60-м Международном конгрессе шахматной композиции в Дрездене. За последние 20 лет в альбомах ФИДЕ опубликовано более 40 шахматных этюдов Николя. Таки образом он набрал необходимое количество баллов и стал международным гроссмейстером.

Звание «международный гроссмейстер» официально учреждено ФИДЕ в 1949 году. Присваивается пожизненно за выдающиеся достижения в международных соревнованиях, добавляет пресс-служба.

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