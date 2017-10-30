Российский гроссмейстер Крамник примет участие в турнире претендентов
ТАСС, 30 октября. Российский шахматист Владимир Крамник примет участие в турнире претендентов, получив специальное приглашение от организаторов. Об этом сообщает
ТАСС, 30 октября. Российский шахматист Владимир Крамник примет участие в турнире претендентов, получив специальное приглашение от организаторов. Об этом сообщает
«World Chess (компания-организатор — прим. ТАСС) и Международная шахматная федерация (FIDE) приняли решение объявить своего номинанта до окончания финального этапа серии
«Я хотел бы поблагодарить всех причастных к моей номинации на турнир претендентов, — сказал 42-летний Крамник. — Традиционно к этим соревнованиям приковано внимание всего шахматного мира, и принять участие в нем — вызов для гроссмейстера любого уровня. Надеюсь, я сумею продемонстрировать достойную игру и побороться за победу в турнире».
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов считает, что приглашение Крамника привлечет больший интерес к турниру. «Я рад, что компания “Агон”, FIDE и спонсоры турнира претендентов приняли решение номинировать Владимира Крамника, — сказал Филатов. — Уже больше 20 лет он входит в тройку лучших гроссмейстеров планеты, более 7 лет был чемпионом мира. Владимир Борисович очень популярен в шахматном мире, его участие добавит интереса к предстоящему соревнованию».
Крамник является 14-м чемпионом мира по шахматам (2000−07). Также он является обладателем Кубка мира 2013 года, в составе сборной России Крамник трижды выигрывал Всемирную шахматную олимпиаду (1992, 1994, 1996), командный чемпионат Европы (1992) и мира (2013). Крамник занимает пятое место в рейтинге FIDE (2794 очка).
О турнире претендентов
В соревновании, которое будет состоять из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Крамника, в нем сыграют
Турнир, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира.