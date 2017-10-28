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21:47 (мск), источник: Р-Спорт

Российские шахматисты победили команду Словении в первом раунде командного ЧЕ

Мужская сборная России по шахматам победила команду Словении в первом раунде командного чемпионата Европы, который проходит на Крите (Греция).

Источник: РИА "Новости"

В субботу российский гроссмейстер Никита Витюгов черными победил Александра Белявского. Партии Ян Непомнящий — Лука Ленич, Максим Матлаков — Матей Шебеник и Юре Шкоберне — Даниил Дубов завершились вничью. Таким образом, сборная России победила команду Словении со счетом 2,5 — 1,5.

Женская сборная России одержала победу над командой Греции — 2,5 — 1,5. Россиянка Екатерина Лагно, играя белыми фигурами, взяла верх над Анной-Марией Боцари, Ольга Гиря белыми победила Екатерини Павлиду, Валентина Гунина черными уступила Ставруле Цолакиду, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Анастасией Аврамиду.

Турнир на Крите завершится 6 ноября.

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