Российские шахматисты победили команду Словении в первом раунде командного ЧЕ
Мужская сборная России по шахматам победила команду Словении в первом раунде командного чемпионата Европы, который проходит на Крите (Греция).
Мужская сборная России по шахматам победила команду Словении в первом раунде командного чемпионата Европы, который проходит на Крите (Греция).
В субботу российский гроссмейстер Никита Витюгов черными победил Александра Белявского. Партии Ян Непомнящий — Лука Ленич, Максим Матлаков — Матей Шебеник и Юре Шкоберне — Даниил Дубов завершились вничью. Таким образом, сборная России победила команду Словении со счетом 2,5 — 1,5.
Женская сборная России одержала победу над командой Греции — 2,5 — 1,5. Россиянка Екатерина Лагно, играя белыми фигурами, взяла верх над
Турнир на Крите завершится 6 ноября.