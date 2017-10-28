Сборные России по шахматам начинают в Греции защиту титулов чемпионов Европы

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В составе мужской сборной России выступят Александр Грищук, Ян Непомнящий, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Даниил Дубов. Капитаном команды является Александр Мотылев. Мужская российская команда в исландской столице вернула себе титул сильнейшей в Европе, опередив соперников из Армении и Венгрии. При этом на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске в нынешнем году российская сборная осталась второй, уступив соперникам из Китая.

В Греции команду усилил Александр Грищук, заменивший другого опытного шахматиста — Петра Свидлера, включен в состав и молодой гроссмейстер Даниил Дубов, который в июле стал победителем высшей лиги чемпионата России.

Женская сборная России является чемпионом Европы и мира. В Ханты-Мансийске россиянки сумели опередить даже главных конкуренток из Китая, тогда как на чемпионате Европы основными соперницами вновь станут сборные Грузии и Украины. В Греции под руководством капитана Сергея Рублевского выступят Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина.

Девять туров по швейцарской системе.

Чемпионат Европы пройдет в гостинице «Марис Бич» на курорте Херсониссос по швейцарской системе в девять туров. Партии будут сыграны с 28 октября по 6 ноября, выходной день — 2 ноября.

Контроль времени — по 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Первый командный чемпионат Европы прошел 60 лет назад в Вене и завершился победой сборной СССР, в состав которой, среди других, входили чемпион мира Василий Смыслов и будущие обладатели короны — Михаил Таль, Тигран Петросян и Борис Спасский. Сборная СССР титул не уступила ни разу, победив девять раз подряд, а в 1992 году сильнейшей в Европе стала команда России во главе с Гарри Каспаровым и юным Владимиром Крамником. Мужская сборная России становилась чемпионом Европы также в 2003 и 2007 годах.