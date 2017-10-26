Александра Костенюк: Запретила бы женщинам играть с мужчинами

Источник: Советский спорт

Турнир прошел в Монте-Карло. А на следующий день мы пообщались со знаменитой шахматисткой.

«ПОБЕДУ ОТМЕТИЛА… НОВОЙ ПОБЕДОЙ».

— Александра, с победой! Как отметили успех?

— Спасибо. Как отметила? Новой победой — в другом блиц-турнире, который прошел на Корсике на следующий день. А вообще, эти турниры стали подготовительными для всех нас, членов сборной России, к командному чемпионату Европы, который вскоре начнется на Крите.

— Много лет в женских шахматах доминируют китаянки. В чем их феномен?

— Мне этот вопрос задают постоянно… Могу сказать, что последние лет пятнадцать мы достаточно успешно с ними конкурируем. Возьмите результаты последнего командного чемпионата мира, в котором победила сборная России. Конкуренция в женских шахматах велика, и сильные шахматистки есть не только в Китае.

— Но все-таки шахматная корона в последние лет 20 все чаще гостит в Китае.

— Чаще, но далеко не всегда. В последние годы чемпионками мира становились украинские шахматистки — Анна Ушенина и Мария Музычук. Правда, чемпионат мира в этом году выиграла китаянка Тань Чжунъи.

— И еще из женских шахмат ушла, возможно, сильнейшая шахматистка мира представительница Китая Хоу Ифань.

— Да, это так. Но думаю, и с ней можно было бороться.

— Почему Хоу Ифань решила играть только в мужских турнирах? Ей больше не интересно играть с женщинами?

— Она недавно ответила на этот вопрос. Сказала, что все выиграла в женских шахматах, и чтобы найти дальнейшую мотивацию, решила играть только с мужчинами. Хочет перейти на следующий уровень.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александра КОСТЕНЮК

Родилась 23 апреля 1984 года в Перми Двенадцатая чемпионка мира (с сентября 2008 по декабрь 2010). Чемпионка Европы (2004). Двукратная чемпионка России (2005, 2016), чемпионка Швейцарии (2011). Трёхкратная победительница шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014) и четырёхкратная победительница командного чемпионата Европы (2007, 2009, 2011, 2015). Вице-чемпионка мира по быстрым шахматам (2012). Двукратная чемпионка мира по Шахматам Фишера (2006, 2008). Чемпионка Европы по блицу (2017).

«ЮДИТ ПОЛГАР ВХОДИЛА В ТОП-10 МУЖСКОГО РЕЙТИНГА».

— Но в состоянии ли сильнейшие гроссмейстеры-женщины играть на равных с мужчинами?

— Вопрос очень сложный. В одной конкретной партии — точно в состоянии. В одном турнире — тоже. Но возможно ли играть на равных на протяжение нескольких лет? У меня нет ответа.

— Но Пиа Крамлинг, Юдит Погар на равных играли в топ-гроссами мужчинами.

— Почему вы назвали только этих двух? Можно вспомнить десяток шахматисток, которые успешно противостояли мужчинам. Да, Юдит Полгар входила в топ-10 мирового мужского рейтинга. А ее сестра София Полгар выиграла очень сильный мужской турнир в Риме, набрав 8,5 очков из 9. Еще одна сестра Полгар — Жужа — тоже успешно играла с мужчинами. Блестящая плеяда грузинских шахматисток также сражалась на равных с мужчинами. Это Нона Гаприндашвили, Майя Чибурданидзе.

— Значит, все-таки сильнейшие гроссмейстеры-женщины не слабее мужчин?

— Это сложный вопрос. Я бы все-таки разделила мужские и женские шахматы. Насколько необходимо женщинам играть с мужчинами? Я не уверена, что это нужно и что это идет на пользу женским шахматам. Ведь в других видах спорта есть разделение на мужской и женский виды. И, мне кажется, в шахматах тоже нужно такое разделение. Да, нам, женщинам, жаловаться трудно: мы можем играть в мужских турнирах, а вот мужчины в женских не могут. Но все же я думаю, надо четко разделить эти турниры: запретить женщинам играть с мужчинами. Это пойдет только на пользу женским шахматам.

— У вас неожиданный взгляд. Но, как только девушки набирают приличный рейтинг, сразу стремятся в мужские турниры. Это ведь еще и отличный тренинг.

— Когда есть возможность сыграть с сильными соперниками, все этой возможностью пользуются. Но женским шахматам, как отдельной дисциплине, это не идет на пользу. Когда женщины играют в мужских турнирах, многие не понимают, зачем вообще нужны женские шахматы, как вид спорта.

— Но вы ведь сами успешно играли в мужских турнирах…

— Играла, но если бы не было такой возможности, не играла.

«РЕЗУЛЬТАТЫ КАРЛСЕНА ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ».

— Еще болезненная тема: большая разница между гонорарами у женщин и мужчин. Из-за этого многие девушки предпочитают играть с мужчинами. Например, Валентина Гунина не так давно выиграла сильный мужской оупен в Англии и неплохо заработала.

— Я думаю, Валя в женских шахматах зарабатывает не меньше. Тем шахматисткам, кто играет за сборную России, на заработки жаловаться не приходится. Хотя, конечно, все относительно. Если сравнивать гонорары теннисистов и шахматистов, то это будет огромная разница в цифрах. Но так сложилось, что людям интереснее наблюдать за другими видами спорта, которые более зрелищны. Чем меньше спрос на зрелище, чем меньше в этом виде спорта денег.

— Поэтому сейчас так стремительно набирают популярность турниры по рапиду, на них легче привлечь спонсоров. Как вы относитесь к тому, что шахматы убыстряются?

— Очень положительно, это веление времени. Сейчас мало кто в состоянии пристально следить за турниром, который длится две недели. И еще рапид — это отличная возможность чаще играть.

— Но есть мнение, что рапид — не совсем шахматы…

— Я считаю, что даже блиц — это шахматы. Особенно нынешний блиц с добавлением времени (при контроле 5 минут на партию, после каждого хода соперникам добавляется по 3 секунды. — Прим. ред.), когда вы пытаетесь создать цельное шахматное произведение. Правда, здесь нужно сделать небольшую скидку на то, что время у игрока в блице все-таки сильно ограничено.

— В марте пройдет мужской турнир претендентов. Будете следить за ним?

— Буду. Это очень важное соревнование в шахматном календаре. Пока из россиян в нем имеет право сыграть только Сергей Карякин. Буду болеть за него. Если еще кто-то из россиян пробьется в турнир, буду болеть за всех российских участников.

— Представим гипотетическую ситуацию. Если бы вам предложили сыграть в турнире претендентов, согласились бы?

— Думаю, есть более достойные шахматисты, чтобы играть в этом турнире. Я за спортивный принцип. Существуют такие объективные показатели, как рейтинг, результаты в отборочных соревнованиях.