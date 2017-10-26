Александра Костенюк: Запретила бы женщинам играть с мужчинами
В минувший понедельник Александра Костенюк добавила в свою богатую коллекцию еще один титул — чемпионки Европы по блицу.
В минувший понедельник Александра Костенюк добавила в свою богатую коллекцию еще один титул — чемпионки Европы по блицу.
Турнир прошел в
«ПОБЕДУ ОТМЕТИЛА… НОВОЙ ПОБЕДОЙ».
— Александра, с победой! Как отметили успех?
— Спасибо. Как отметила? Новой победой — в другом
— Много лет в женских шахматах доминируют китаянки. В чем их феномен?
— Мне этот вопрос задают постоянно… Могу сказать, что последние лет пятнадцать мы достаточно успешно с ними конкурируем. Возьмите результаты последнего командного чемпионата мира, в котором победила сборная России. Конкуренция в женских шахматах велика, и сильные шахматистки есть не только в Китае.
— Но
— Чаще, но далеко не всегда. В последние годы чемпионками мира становились украинские шахматистки — Анна Ушенина и Мария Музычук. Правда, чемпионат мира в этом году выиграла китаянка Тань Чжунъи.
— И еще из женских шахмат ушла, возможно, сильнейшая шахматистка мира представительница Китая Хоу Ифань.
— Да, это так. Но думаю, и с ней можно было бороться.
— Почему Хоу Ифань решила играть только в мужских турнирах? Ей больше не интересно играть с женщинами?
— Она недавно ответила на этот вопрос. Сказала, что все выиграла в женских шахматах, и чтобы найти дальнейшую мотивацию, решила играть только с мужчинами. Хочет перейти на следующий уровень.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александра КОСТЕНЮК
Родилась 23 апреля 1984 года в Перми Двенадцатая чемпионка мира (с сентября 2008 по декабрь 2010). Чемпионка Европы (2004). Двукратная чемпионка России (2005, 2016), чемпионка Швейцарии (2011). Трёхкратная победительница шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014) и четырёхкратная победительница командного чемпионата Европы (2007, 2009, 2011, 2015).
«ЮДИТ ПОЛГАР ВХОДИЛА В ТОП-10 МУЖСКОГО РЕЙТИНГА».
— Но в состоянии ли сильнейшие
— Вопрос очень сложный. В одной конкретной партии — точно в состоянии. В одном турнире — тоже. Но возможно ли играть на равных на протяжение нескольких лет? У меня нет ответа.
— Но Пиа Крамлинг, Юдит Погар на равных играли в
— Почему вы назвали только этих двух? Можно вспомнить десяток шахматисток, которые успешно противостояли мужчинам. Да, Юдит Полгар входила в топ-10 мирового мужского рейтинга. А ее сестра София Полгар выиграла очень сильный мужской турнир в Риме, набрав 8,5 очков из 9. Еще одна сестра Полгар — Жужа — тоже успешно играла с мужчинами. Блестящая плеяда грузинских шахматисток также сражалась на равных с мужчинами. Это Нона Гаприндашвили, Майя Чибурданидзе.
— Значит,
— Это сложный вопрос. Я бы
— У вас неожиданный взгляд. Но, как только девушки набирают приличный рейтинг, сразу стремятся в мужские турниры. Это ведь еще и отличный тренинг.
— Когда есть возможность сыграть с сильными соперниками, все этой возможностью пользуются. Но женским шахматам, как отдельной дисциплине, это не идет на пользу. Когда женщины играют в мужских турнирах, многие не понимают, зачем вообще нужны женские шахматы, как вид спорта.
— Но вы ведь сами успешно играли в мужских турнирах…
— Играла, но если бы не было такой возможности, не играла.
«РЕЗУЛЬТАТЫ КАРЛСЕНА ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ».
— Еще болезненная тема: большая разница между гонорарами у женщин и мужчин.
— Я думаю, Валя в женских шахматах зарабатывает не меньше. Тем шахматисткам, кто играет за сборную России, на заработки жаловаться не приходится. Хотя, конечно, все относительно. Если сравнивать гонорары теннисистов и шахматистов, то это будет огромная разница в цифрах. Но так сложилось, что людям интереснее наблюдать за другими видами спорта, которые более зрелищны. Чем меньше спрос на зрелище, чем меньше в этом виде спорта денег.
— Поэтому сейчас так стремительно набирают популярность турниры по рапиду, на них легче привлечь спонсоров. Как вы относитесь к тому, что шахматы убыстряются?
— Очень положительно, это веление времени. Сейчас мало кто в состоянии пристально следить за турниром, который длится две недели. И еще рапид — это отличная возможность чаще играть.
— Но есть мнение, что рапид — не совсем шахматы…
— Я считаю, что даже блиц — это шахматы. Особенно нынешний блиц с добавлением времени (при контроле 5 минут на партию, после каждого хода соперникам добавляется по 3 секунды. — Прим. ред.), когда вы пытаетесь создать цельное шахматное произведение. Правда, здесь нужно сделать небольшую скидку на то, что время у игрока в блице
— В марте пройдет мужской турнир претендентов. Будете следить за ним?
— Буду. Это очень важное соревнование в шахматном календаре. Пока из россиян в нем имеет право сыграть только Сергей Карякин. Буду болеть за него. Если еще
— Представим гипотетическую ситуацию. Если бы вам предложили сыграть в турнире претендентов, согласились бы?
— Думаю, есть более достойные шахматисты, чтобы играть в этом турнире. Я за спортивный принцип. Существуют такие объективные показатели, как рейтинг, результаты в отборочных соревнованиях.
— Не могу ни спросить
— Говорить можно много. Но надо садиться за доску и доказывать, что ты действительно сильный игрок. Результаты и рейтинг Магнуса за последние годы говорят о его огромном таланте красноречивее всего.