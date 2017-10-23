Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Украинка Музычук стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам
ТАСС, 22 октября. Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в Монако.
ТАСС, 22 октября. Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в Монако.
Украинка заработала девять очков в 11 турах. Второе место заняла россиянка Катерина Лагно (8,5). По восемь очков набрали россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, а также француженка Полин Гишар.
27-летняя Музычук является чемпионкой мира по быстрым шахматам и двукратной чемпионкой мира по блицу.
23 октября в Монако стартует чемпионат Европы по блицу.