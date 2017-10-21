Российская шахматистка Гунина лидирует на ЧЕ по блицу и рапиду после первого дня

Источник: РИА "Новости"

Гунина в субботу выиграла все пять проведенных партий на турнире и является единственной участницей ЧЕ, которая не потеряла очков в первый день, имея в активе 5 баллов.

Второе место после первого соревновательного дня занимает грузинка Нана Дзагнидзе, набравшая 4,5 балла. Следом идет группа из 11 шахматисток, которые заработали по 4 очка. Среди них находятся россиянки Екатерина Лагно, Наталья Погонина, Александра Горячкина и Анна Гванцеладзе.

Российские шахматистки Анастасия Савина, Ольга Гиря, Нина Сироткина и Ирина Турова набрали в первый день по 3,5 балла. Александра Костенюк, Марина Сехпосян и Мария Зверева имеют в активе по 3 балла, у Алины Кашлинской и Татьяны Ивановой — по 2,5 балла, Софья Свергина набрала 2 очка, а Елизавета Аквардар — одно.