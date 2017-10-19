Гареев дал сеанс игры вслепую на 24 досках

Источник: Спорт-Экспресс

Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22−2. Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.

На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после — ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.

«Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов», — пояснил Гареев.

«Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был чем-то новым. Идея заключалась в том, чтобы сыграть с максимальным количеством сложных исполнений в плане шахмат вслепую. Получилось неимоверно сложно, вначале все было немного расплывчато, поскольку было много разных идей, которые не используются в стандартной практике. Пришлось разгадывать загадки», — рассказал шахматист.