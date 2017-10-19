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23:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гареев дал сеанс игры вслепую на 24 досках

Гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи.

Источник: Спорт-Экспресс

Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22−2. Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.

На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после — ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.

«Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов», — пояснил Гареев.

«Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был чем-то новым. Идея заключалась в том, чтобы сыграть с максимальным количеством сложных исполнений в плане шахмат вслепую. Получилось неимоверно сложно, вначале все было немного расплывчато, поскольку было много разных идей, которые не используются в стандартной практике. Пришлось разгадывать загадки», — рассказал шахматист.

Гареев является рекордсменом мира по игре вслепую. Рекорд он установил в декабре прошлого года в Лас-Вегасе. Тогда гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на 48 досках, одержав победы в 35 партиях. Еще семь встреч тогда завершились вничью.

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