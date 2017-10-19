Гареев дал сеанс игры вслепую на 24 досках
Гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи.
Гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи.
Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22−2. Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.
На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после — ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.
«Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов», — пояснил Гареев.
«Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был
Гареев является рекордсменом мира по игре вслепую. Рекорд он установил в декабре прошлого года в