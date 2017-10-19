Обыски, слежка и подслушанный разговор. Почему шахматистку-вундеркинда подозревают в обмане
Представительница России Бибисара Асаубаева недавно стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков в возрасте до 14 лет.
Представительница России Бибисара Асаубаева недавно стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков в возрасте до 14 лет.
Однако по ходу турнира получила публичные обвинения в «читерстве», то есть использовании запрещенной техники для подсказок, и подверглась многочисленным обыскам. Почему же скандал не утихает, хотя ничего подозрительного у Асаубаевой так и не нашли?
Вообще, тема «читерства» для шахмат не нова. В этом виде спорта даже одна вовремя данная подсказка может дать в плане результата больше, чем целый курс анаболиков в
До сих пор из гроссмейстеров высокого уровня публично высказывался на тему «читерства» разве что Александр Морозевич. Россиянин неоднократно подчеркивал, что «читеров» даже на высоком уровне довольно много, и искать их нужно куда тщательнее, чем сейчас.
«ОНА ПОШЛА В ТУАЛЕТ, И Я НЕЗАМЕТНО ПОСЛЕДОВАЛА ЗА НЕЙ»
И вот, первый реальный скандал на международном уровне. Причем его участницами стали две представительницы России — 13-летняя Бибисара Асаубаева и 14-летняя Елизавета Соложенкина. Дело было на недавнем первенстве мира в Уругвае, где Асаубаева в итоге выиграла серебряную медаль, а Соложенкина взяла бронзу. Но уже по ходу турнира Лиза публично обвинила соперницу в мошенничестве, а ее отец, также гроссмейстер Евгений Соложенкин, написал официальное письмо на имя главного судьи с требованием разобраться в инциденте. Приводим цитату из статьи Соложенкина на сайте
— В один момент Бибисара пошла в туалет. Лиза на определенном расстоянии пошла вслед за ней. Лизе удалось заметить, в какую кабинку зашла Сара (это была самая дальняя кабинка) и незаметно зайти в соседнюю. Через некоторое время Лиза услышала, как Асаубаева очень тихо спросила: «Как там оценка?» Видимо, получив ответ, сказала «хорошо» и покинула туалетную комнату.
История получилась
Асаубаева обвинения категорически отрицает, а ее мать, Лиана Танжарикова, разразилась в соцсетях гневным комментарием. После той партии и до самого конца турнира Сару, как ее называют в шахматном мире, перед каждой встречей тщательно обыскивали с использованием металлоискателя. Ничего подозрительного так и не нашли, а девушка, напомним, в итоге выиграла серебряную медаль.
Тем не менее, Соложенкин нашел некого гроссмейстера, который заявил, что во время партии с ним заметил у Асаубаевой под одеждой очертания некого устройства, которое сам использовал для получения подсказок на экзаменах. Но
Соложенкин не успокоился и самостоятельно провел анализ последних партий Асаубаевой. Та за последний год заметно прибавила в рейтинге, выполнила норму мужского международного мастера и закрепилась в статусе явного лидера в России в своей возрастной категории. Тем не менее, в ее партиях практически идеальная игра на уровне мужского гроссмейстера чередуется с детскими ляпами. Является ли это следствием подсказок, или просто естественно для 13-летней девочки — большой вопрос.
Конфликт между Асаубаевой и Соложенкиной расколол российскую шахматную общественность надвое. Известные гроссмейстеры поддерживают и ту, и другую, а родители шахматисток поочередно в соцсетях поливают друг друга грязью. Дошло до того, что один из меценатов даже предложил организовать матч между девочками, чтобы те в очной борьбе выяснили, кто сильнее. Но мама Сары матч играть отказалась — мол, не того уровня соперница.
ДЕТИ НЕ ХОДЯТ В ШКОЛУ И ПЛАТЯТ ПО 100 ДОЛЛАРОВ ЗА ШАХМАТНЫЙ УРОК
Совсем недавно спортивная тусовка с негодованием обсуждала уход из спорта 19-летней фигуристки Юлии Липницкой. Мол, бедной девочке большой спорт сломал жизнь, отобрал здоровье, а потом выкинул на обочину в столь юном возрасте. О шахматах в таком контексте думать
Бибисаре Асаубаевой 13 лет, родилась она в Казахстане и до прошлого года представляла эту страну. Шахматами девочка занимается с четырех лет, а уже в семь (!) выиграла свой первый чемпионат мира. Сейчас Асаубаева является пятикратной чемпионкой мира в разных возрастах и уже со следующего года планирует выступать среди взрослых. В Россию спортсменка вместе с родителями перебралась в поиске лучших условий для тренировок и возможностей развития. За это семья получила ключи от квартиры в Подмосковье.
То есть уровень — профессиональней некуда. Уже сейчас Сара своими выступлениями заработала как минимум на жилье. При этом вкладывают в карьеру дочери родители едва ли не больше. По признанию матери, сейчас у Асаубаевой сразу несколько тренеров, час работы с каждым из них стоит от 50 до 100 долларов. Всего в день шахматами девочка занимается по 6−8 часов. Даже с учетом поддержки федерации, более 70 процентов средств родители инвестируют сами.
— На самом деле, сейчас в детских шахматах крутятся огромные деньги и замешаны еще более значительные амбиции родителей, — заявил «СЭ» один из самых известных российских детских тренеров, гроссмейстер Дмитрий Кряквин. — Конечно, без таланта ребенок все равно не пробьется. Но конкуренция огромная, и чтобы
— Что можете сказать по поводу конфликта между Асаубаевой и Соложенкиной? На чьей вы стороне?
— Я знаю обе эти семьи, и обе — только с хорошей стороны. Жаль, что получилась такая некрасивая история. Мне кажется, сейчас пришло время подключиться Российской шахматной федерации и античитерской комиссии. Нужно объективно разобраться, что на самом деле случилось в Уругвае. Плюс жестко регламентировать нормы проведения детских турниров, чтобы в будущем такие истории больше не возникали.
— Вы верите в приведенный Евгением Соложенкиным анализ партий Асаубаевой? Ее игра действительно вселяет сомнения, что ребенок может выступать на таком уровне?
— Есть объективный инструмент, чтобы это оценить. Имею в виду программу профессора Ригана, которая была специально разработана для выявления нечестной игры. Дело в том, что в отдельно взятой партии любой шахматист может совершить серию ходов по «первой линии» компьютерной оценки — просто потому, что он сильный игрок, например. Но с помощью программы можно определить, когда на протяжении нескольких партий процент этих «компьютерных» ходов зашкаливает. На мой взгляд, если провести такую работу и проверить партии Сары, в конфликте можно будет поставить точку. Недавно программа Ригана проверила партии Мемориала Алехина в Воронеже, где случилась проблема с «читерами», и четко обозначила нарушителей.
— Насколько вообще часто встречаются случаи «читерства» в детских шахматах?
— Эта проблема действительно очень актуальна. Увы, мне приходилось с этим сталкиваться самым непосредственным образом. Один нечестный игрок из Азии
«ДЕТСКИЙ СКАНДАЛ — ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ»
Исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский подвел черту под конфликтом между Асаубаевой и Соложенкиной.
— Порой у шахматистов после партии берут анализы мочи на предмет допинга, — сказал он. — Это бессмысленная история, так как настоящий аналог допинга в шахматах — это «читерство». Здесь я имею в виду получение игроком любых подсказок: от ситуации, когда подмигнул тренер, до использования телефона и прочих устройств. Мы пока только в самом начале поиска, как с этим бороться. Возможно, первый большой скандал в детских шахматах должен дать нам всем повод задуматься. Несколько пожизненных дисквалификаций за мошенничество отбили бы охоту экспериментировать с этой темой.
В шахматах в отношении любых обвинений по отношению к игроку действует презумпция невиновности. Я изучил статью Соложенкина и доказательств против Асаубаевой там не нашел. Мы имеем ситуацию «слово против слова», то есть показания одной девочки против показаний другой. Все остальные аргументы косвенные.
Как можно обвинять ребенка в том, что он в классические шахматы играет сильнее, чем в блиц или рапид? Дети растут в шахматах неравномерно, и особенно девочки при коротком контроле времени нередко не справляются с нервами. Это норма. Асаубаевой нет смысла оправдываться. Ее шахматный талант никто и не думал подвергать сомнению. После первенства мира в Уругвае мы неоднократно приглашали маму Бибисары в федерацию, чтобы просто поговорить. Но она ответила отказом,