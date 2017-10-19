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17:39 (мск), источник: Советский спорт

Кирсан Илюмжинов: Не откажусь от борьбы за пост президента ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту» о решениях исполкома ФИДЕ и о своих ближайших планах.

Источник: Советский спорт

«САНКЦИИ США НЕ МЕШАЮТ МНЕ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА».

— Недавно в Анталье прошел исполком ФИДЕ, на котором вице-президент Георгиос Макропулос и его группа поддержки рекомендовали вам не баллотироваться на пост президента ФИДЕ в сентябре 2018 года. Чем они обосновывают свои рекомендации?
— Это политический вопрос. 25 ноября 2015 года Министерство финансов США включило меня в санкционный список. Повод — моя поездка в Сирию, где я встречался с президентом Башаром Асадом, привез комплекты шахмат. Из-за того, что я нахожусь в санкционном списке, некоторые члены исполкома во главе с Макропулосом рекомендовали мне не выдвигаться на пост президента ФИДЕ.

— Они опасаются, что нахождение в списке повлияет на вашу работу: к примеру, вы не можете въехать в Америку или Канаду?
— Когда меня внесли в санкционный список, в декабре 2015 года мы провели президентский совет в Афинах, где я добровольно передал большую часть своих полномочий вице-президенту Макропулосу. Это было необходимо, потому что мы планировали в ноябре 2016 года провести матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным в Нью-Йорке. Поэтому на президентском совете ФИДЕ я и сказал: «Давайте так, чтобы ситуацию не напрягать, пусть все президентские полномочия будут и у вице-президента».

А что касается исполкома в Анталии, то на их аргументы я ответил, что в течение этих двух лет санкции мне не мешали исполнять свои обязанности, никак они не отразились и на деятельности ФИДЕ. За эти два года я посетил более ста стран, кроме США. Ведь санкции — это вмешательство во внутренние дела международной организации. Если завтра, предположим, Монголия, Россия и Грузия введет санкции против Макропулоса, и что, ему тогда тоже не выдвигаться на пост вице-президента?

— Как члены исполкома отреагировали на ваши аргументы?
— Одни говорили: как снимут санкции, мы готовы тебя поддержать, а другие готовы поддерживать и сейчас. Президенты шахматных федерация Финляндии и ЮАР пригласили меня посетить их страны. Я написал письмо руководству США, что готов приехать и ответить на все вопросы комиссии Минфина. Мой паспорт до сих пор находится в американском посольстве.

«Я ГОТОВЛЮ НОВУЮ, ПРОРЫВНУЮ ПРОГРАММУ».

— Макропулос со своими соратниками в результате к какому решению пришли: выдвигаться вам или нет?
— До выдвижения еще восемь месяцев. Выборы пройдут в сентябре следующего года, по уставу ФИДЕ выдвигать свою кандидатуру можно за три месяца. Я продолжаю работать по своему графику: сейчас я нахожусь в Словении, дальше у меня по плану Корея, Тунис, Судан, Финляндия.

— И все-таки хотелось бы услышать ответ: вы намерены выдвигаться?
— Я не снимал с себя задачу: до 2020 года научить играть в шахматы миллиард людей на земле. И для ее осуществления будут делать все возможное. Ведь выдвигается не только президент, но формируется его программа. Очень важно, с какой программой ты идешь на выборы. Почему я победил на выборах в 2010 году Карпова, а в 2014-м Каспарова? Потому что я шел с очень конкретной программой. Сейчас я готовлю новую, прорывную программу.

— Так вы будете выдвигаться?
— Я будут продвигать свою программу и выдвигать свою команду. А на ваш вопрос я смогу ответить в течение двух недель. У меня сейчас идут интенсивные переговоры с Госдепом США. Если мне дадут визу, я там сделаю заявление.

— Тогда спрошу по-другому: вы не отказываетесь от борьбы за пост президента ФИДЕ?
— Нет, я никогда не отказывался от борьбы. Но об этом рано говорить. Я не могу выступать, как кандидат в президенты, потому что я действующий президент, меня просто не поймут.

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