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19:07 (мск), источник: ТАСС

Гареев победил в сеансе одновременной игры вслепую на 24 досках на ВФМС-2017

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Узбекский гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи. Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22−2.

Источник: ИТАР-ТАСС

Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.

На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после — ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.

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«Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов», — пояснил ТАСС Гареев.

«Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был чем-то новым. Идея заключалась в том, чтобы сыграть с максимальным количеством сложных исполнений в плане шахмат вслепую. Получилось неимоверно сложно, в начале все было немного расплывчато, поскольку было много разных идей, которые не используются в стандартной практике. Пришлось разгадывать загадки», — рассказал шахматист.

Гареев является рекордсменом мира по игре вслепую. Рекорд он установил в декабре прошлого года в Лас-Вегасе. Тогда гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на 48 досках, одержав победы в 35 партиях. Еще семь встреч тогда завершились вничью.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится 22 октября. В первый день, 14 октября, в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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