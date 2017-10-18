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16:53 (мск), источник: Р-Спорт

Крамник, Карлсен и Карякин примут участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен, россияне Сергей Карякин и Владимир Крамник вошли в предварительный список участников турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), который пройдет 12—28 января, сообщается на официальном сайте соревнований.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, на турнире также выступят американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан (оба — Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И и Хоу Ифань (оба — Китай), Гавейн Джонс (Англия).

«Я доволен, что в турнире примут участие четыре чемпиона мира. Выступление Крамника и Ананда в 80-м юбилейном розыгрыше турнира станет особенным событием, поскольку они не приезжали в Вейк-ан-Зее несколько лет», — сказал директор турнира Йерун ван ден Берг.

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