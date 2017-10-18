Крамник, Карлсен и Карякин примут участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Как отмечается в сообщении, на турнире также выступят американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан (оба — Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И и Хоу Ифань (оба — Китай), Гавейн Джонс (Англия).
«Я доволен, что в турнире примут участие четыре чемпиона мира. Выступление Крамника и Ананда в 80-м юбилейном розыгрыше турнира станет особенным событием, поскольку они не приезжали в