Крамник, Карлсен и Карякин примут участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Как отмечается в сообщении, на турнире также выступят американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан (оба — Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И и Хоу Ифань (оба — Китай), Гавейн Джонс (Англия).