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16:16 (мск), источник: ТАСС

Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен провести несколько сборов при подготовке к турниру претендентов, на котором определится соперник чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. Об этом Карякин рассказал ТАСС после сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Классика или новая волна: каким будет спорт будущего», в работе которой он принял участие.

Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине.

«Всех секретов выдавать не могу, но я намерен провести несколько сборов [при подготовке к турниру претендентов]. Первый пройдет в ноябре и будет длиться около двух недель, следующий — после Нового года, — сказал Карякин. — Как правило, сборы я прохожу в Подмосковье. С тренером мы будем изучать шахматные партии соперников, мои партии, работать над ошибками, плюс физическая подготовка», — добавил он.

Карякин в 2016 году одержал победу на турнире претендентов, однако в матче за шахматную корону на тай-брейке уступил Карлсену.

«Мои результаты в последнее время действительно нестабильные, но можно вспомнить и прошлый турнир претендентов, где в стартовом списке я был седьмым из восьми участников. Поэтому главное — в какой форме я смогу подойти к турниру. Если она будет такой же, как и год назад, то все будет хорошо. Главное — надеяться не на форму соперников, а на свою», — отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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