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23:02 (мск), источник: ТАСС

Команда Крамника сыграла вничью на клубном Кубке Европы по шахматам

ТАСС, 13 октября. Российский «Глобус» сыграл вничью с командой Alkaloid со счетом 3−3 в шестом туре клубного Кубка Европы по шахматам среди мужчин и женщин, который проходит в турецком Гёйнюке.

Источник: РИА "Новости"

Все партии противостояния завершились вничью. Российскую команду в матче представляли Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Денис Хисматуллин, Александр Грищук, Владимир Крамник и голландец Аниш Гири.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, уступил азербайджанской команде Odlar Yurdu со счетом 2,5−3,5. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, победила израильский Beer Sheva со счетом 3,5−2,5.

В женском турнире российская «Югра», за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины, сыграла вничью с Odlar Yurdu со счетом 2−2. Legacy Square Capital, которую представляют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, проиграла батумскому клубу NONA со счетом 1−3.

«Глобус» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital — на шестой строчке (девять очков), «Медный всадник» с восемью очками — седьмое место. В женском — «Югра» занимает четвертое место (восемь очков), Legacy Square Capital — седьмая (шесть очков).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском — 12. В составе команд по шесть участников и по двое запасных, в женском — по четыре и по одной запасной. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

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