Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленны

За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, в пятницу проголосовали 37 членов исполкома организации, против — 20. После этого исполком утвердил передачу полномочий Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу, тот теперь будет официально представлять FIDE и подписывать контракты.

«Илюмжинов остается президентом FIDE со всеми полномочиями. Кроме тех, которые он с себя сам снял в свое время, — сказал Ким. — Все шло по плану, но внезапно, без всякой повестки, Макропулос, который последнее время представляет оппозицию Кирсану Николаевичу, поднял вопрос, хотят ли члены исполкома, чтобы Илюмжинов выдвигался на следующие выборы. Произошло голосование, которое не влияет дальше ни на что, это просто частное мнение людей».

«Понятно, откуда это идет: первое — это санкции со стороны США, некоторые люди, просто не берут на себя риски не поддерживать США. Второе — это грядущие реформы, которые планирует провести Илюмжинов для повышения эффективности FIDE — некоторые опасаются за свои места, — пояснил помощник Илюмжинова. — Голосование не несет никакой смысловой нагрузки, ведь президент выбирается на Генеральной ассамблее FIDE — 188 стран, 188 делегатов, одна страна — один голос. Только этот орган может выбирать президента, процедуры поддержки со стороны исполкома не предусмотрено».

«Что с сайтом [FIDE]? Сайт контролируется отдельными людьми, и статьи, которые они ставят… Ставят, преследуя свои интересы, далекие от объективности и интересов шахмат. К сожалению, сейчас это нельзя воспринимать как достоверный источник информации», — подчеркнул Ким, отвечая на вопрос о публикациях решений FIDE на официальных страницах организации в социальных сетях и сайте.