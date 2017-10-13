Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы ФИДЕ

Конгресс ФИДЕ проходит в турецкой Анталье. За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, проголосовали 37 членов исполкома, против — 20.

«Это не требование, это своего рода запрос, Кирсан может выдвигаться на выборы, если пожелает. Мы не в силах запретить, но это наша позиция, — сказал Макропулос. — Я не говорю о том, чтобы Кирсан ушел, нет. Но я прошу его сделать паузу и не идти на ближайшие выборы».

«Кирсан слишком много упоминает в своих речах Россию и президента Путина. Это не идет на пользу ни ФИДЕ, ни России», — добавил Макропулос.

В конце марта на официальном сайте ФИДЕ появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава ФИДЕ эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава ФИДЕ сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.