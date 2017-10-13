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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы действующий президент организации Кирсан Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято в рамках конгресса ФИДЕ, который проходит в Анталье.

37 членов исполкома выразились за предложенную инициативу, а 20 — против.

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Выборы главы ФИДЕ намечены на 2018 год.

27 марта нынешнего года на сайте ФИДЕ появилась информация, что Илюмжинов заявил о своем уходе с поста президента в ходе заседания совета федерации. Как позже рассказал Илюмжинов, он несколько часов пытался разместить на портале опровержение, однако не мог связаться со штаб-квартирой ФИДЕ.

Позднее он подчеркнул, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов 2018 года.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, заявил, что Россия поддержит выдвижение кандидатуры действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова на очередных выборах на этот пост .

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Недавно глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.

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