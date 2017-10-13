«Глобус» идет в лидерах

Источник: Спорт-Экспресс

После четырех туров во главе таблицы идут «Глобус» и азербайджанская команда «Одлар Юлду». Однако вряд ли кто-то сможет остановить российскую дрим-тим, за которую выступают Владимир Крамник, Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров, Сергей Карякин, Аниш Гири, Антон Коробов и Денис Хисматуллин. По составу равных «Глобусу» просто нет.

Но, как известно, не все решают звезды. В спорте примеров тому тысячи. Например, в свое время командный чемпионат Европы в блестящем стиле выигрывал скромный «Новый Бор».

Однако до середины дистанции Крамник и компания дошли очень уверенно.

— Нам пока еще не попадались мощные соперники, — сказал Карякин (напомним, что гроссмейстера поддерживают компании «Альпари», ФосАгро, ВСМПО-АВИСМА, «Фонбет», «Mercedes-Benz», ГК «Основа», банк «Открытие» и «Лаборатория Касперского») корреспонденту «СЭ» в телефонном разговоре. — Однако уже в третьем туре мы столкнулись с серьезным сопротивлением «Нового Бора» и выиграли с минимальным перевесом. Легкой прогулки тут не будет, и тот, кто уже поспешил повесить нам на шею золото, сильно ошибается. Вся борьба еще впереди.

И действительно, в третьем туре в матче против «Нового Бора» «Глобус» одержал только одну победу — Карякин очень грамотно «перекатал» Маркуса Раггера.

Напомним, в мужском турнире участвуют 36 команд, в женском — 12. В составах мужских команд 6 основных игроков и 2 запасных, в женских — 4 основных и 1 запасная. Продлятся проходящие по швейцарской системе соревнования до 15 октября.

Положение после 4 туров

Мужчины. 1−2. «Глобус», «Odlar Yuldu» — по 8 очков 3. «ШСМ Legacy Square Capital» — 7; 4−10. «Алкалоид», «AVE Novy Bor», «Медный всадник», «Obiettivo Risarcimento», «Csm Baia Mare», «Gambit Asseco See», «LSG Leiden» — по 6.

Женщины. 1−4. «ШСМ Legacy Square Capital», «Нона», «Odlar Yuldu», «Босса-Нова» — по 6; 5. «Югра» — 5.

СОСТАВЫ КОМАНД-ФАВОРИТОВ

Мужчины

«Глобус»: Владимир Крамник (2794), Шахрияр Мамедьяров (2791), Александр Грищук (2785), Сергей Карякин (2765), Аниш Гири (2762), Ян Непомнящий (2733), Антон Коробов (2652), Денис Хисматуллин (2628).

«Алкалоид»: Дин Лижэнь (2772), Павел Эльянов (2720), Дмитрий Андрейкин (2705), Юй Янъи (2743), Дмитрий Яковенко (2710), Юрий Криворучко (2689), Филипп Панчевски (2489), Трайко Недев (2479).

«Медный всадник»: Петр Свидлер (2760), Максим Матлаков (2730), Владимир Федосеев (2733), Никита Витюгов (2728), Максим Родштейн (2699), Ильдар Хайруллин (2614), Алексей Гоганов (2571).

AVE Novy Bor: Радослав Войташек (2737), Пентала Харикришна (2733), Давид Навара (2726), Маркус Раггер (2659), Кришнан Сашикиран (2677), Виктор Лазничка (2654), Матеуш Бартель (2613).

ШСМ Legacy Square Capital: Эрнесто Инаркиев (2693), Евгений Наер (2699), Владимир Малахов (2691), Борис Грачев (2645), Вадим Звягинцев (2643), Иван Попов (2609), Александр Злочевский (2489).