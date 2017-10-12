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21:43 (мск), источник: ТАСС

Команда Карякина сыграла вничью на клубном Кубке Европы по шахматам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский «Глобус» сыграл вничью с азербайджанской командой Odlar Yurdu со счетом 3−3 во встрече пятого тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

Все партии противостояния завершились вничью. Российскую команду в матче представляли россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Денис Хисматуллин, Александр Грищук, Владимир Крамник и голландец Аниш Гири.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, обыграл голландский LSG Leiden со счетом 5,5−0,5. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, проиграла чешской AVE Vovy Bor — 2,5−3,5.

В женском турнире российская «Югра», за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины, победила турецкую Marmara — 3−1. Legacy Square Capital, которую представляют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, проиграла азербайджанской Odlar Yurdu — 1,5−2,5.

«Глобус» с девятью очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, «Медный всадник» с восемью очками занимает четвертое место, Legacy Square Capital — на восьмой строчке (семь очков). В женском — «Югра» занимает третье место (семь очков), Legacy Square Capital — пятая (шесть очков).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском — 12. В составе команд по шесть участников и по двое запасных, в женском — по четыре и по одной запасной. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

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