Команда Карякина одержала третью победу на клубном Кубке Европы по шахматам

Источник: РИА "Новости"

В составе «Глобуса» единственную победу одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин, остальные партии с участием Владимира Крамника, Александра Грищука, Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан) и Яна Непомнящего завершились вничью.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, сыграл вничью с Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, со счетом 3−3.

В женском турнире российские «Югра» и Legacy Square Capital проводили поединки с Batumi Chess Club NONA (поражение со счетом 1,5−2,5) и Cs Studentesc Medicina Timisoara (2−2) соответственно. За клуб «Югра» на турнире выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины. За Legacy Square Capital играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

«Глобус» с шестью очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital — на шестой строчке (пять очков), «Медный всадник» с пятью очками занимает пятое место. В женском — Legacy Square Capital занимает третье место (четыре очка), «Югра» — восьмая (три очка).