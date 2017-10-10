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22:14 (мск), источник: ТАСС

Команда Карякина одержала третью победу на клубном Кубке Европы по шахматам

ТАСС, 10 октября. Российский «Глобус» обыграл команду Novy Bor с общим счетом 3,5−2,5 во встрече третьего тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Глобуса» единственную победу одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин, остальные партии с участием Владимира Крамника, Александра Грищука, Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан) и Яна Непомнящего завершились вничью.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, сыграл вничью с Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, со счетом 3−3.

В женском турнире российские «Югра» и Legacy Square Capital проводили поединки с Batumi Chess Club NONA (поражение со счетом 1,5−2,5) и Cs Studentesc Medicina Timisoara (2−2) соответственно. За клуб «Югра» на турнире выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины. За Legacy Square Capital играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

«Глобус» с шестью очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital — на шестой строчке (пять очков), «Медный всадник» с пятью очками занимает пятое место. В женском — Legacy Square Capital занимает третье место (четыре очка), «Югра» — восьмая (три очка).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском — 12. В составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском — четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

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