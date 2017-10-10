В России будет введена система шахматных соревнований среди детей

Во вторник министр образования и науки Ольга Васильева на «правительственном» часе рассказала, что Минобрнауки в ближайшие два года планирует сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых — четвертых классов.

«Детям важно не только учиться, но и применять знания, то есть играть. Сейчас мы вместе с Министерством образования, департаментами разрабатываем систему турниров, чтобы детям любого уровня игры было где реализовать свои способности, — сказал Ким. — Ведем работу над электронной площадкой, которая могла бы объединить детей всей России. Чтобы, к примеру, мальчик из Владивостока мог сыграть с мальчиком из Калининграда в рамках единой системы соревнований».

По словам Кима, только в Москве шахматы по единой методике преподаются уже в 250 школах в рамках урока физкультуры. «Задача проекта не заключается в том, чтобы из детей сделать гроссмейстеров. Задача — привить детям необходимые качества и умения, которые дают шахматы, и, соответственно, сделать их более конкурентоспособными в будущей жизни. Первый навык, которому учат шахматы — сначала подумай, потом сделай», — отметил он.

Совместно с издательством «Просвещение» разработан и апробирован методический комплект, включающий в себя учебник для первых — четвертых классов, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителей. Обучать шахматам в школах должны обычные преподаватели, считает вице-президент федерации. «Мы поняли, что преподавать шахматы детям должны те, кто понимает детей, и это важнее, чем понимать в шахматах. Поэтому мы работаем с учителями начальных классов, математики, физкультуры — со всеми, кто готов прийти к нам на курсы переподготовки, за 16 или 32 часа они проходят программу переподготовки, в рамках которой получают умение учить детей шахматам», — рассказал Ким.