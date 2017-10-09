СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские снайперы установили мировой рекорд дальности стрельбы
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Айлендерс0
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Слован0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА0
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак0
СКА0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
Ак Барс0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.10
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
10.10
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.10
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
20:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лондон проведет матч за звание чемпиона мира по шахматам в ноябре 2018 года. Об этом сообщает испанская газета Еl Рais со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что официальное и окончательное решение еще не принято. Ранее президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил ТАСС, что летал в Англию и встречался с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина. С 10 по 28 марта 2018 года в Берлине пройдет турнир претендентов, по итогам которого определится соперник норвежца.

Ранее Япония, Южная Корея и Сингапур объявили о желании провести матч. Также матч хотела провести Норвежская шахматная федерация и была поддержана компанией World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла FIDE. Несмотря на поддержку со стороны столичных властей, федерации так и не удалось получить от правительства гарантий покрытия части расходов на проведение мероприятия, бюджет которого, по оценкам World Chess, должен превысить 4 млн евро.

 Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
«Спартак» — СКА. Шестеркин сыграет в воротах, Войнов — в первом звене, Дацюк пропустит матч
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь