СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

Издание отмечает, что официальное и окончательное решение еще не принято. Ранее президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил ТАСС, что летал в Англию и встречался с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина. С 10 по 28 марта 2018 года в Берлине пройдет турнир претендентов, по итогам которого определится соперник норвежца.