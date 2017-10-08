Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Чехия0
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Германия0
Азербайджан0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Норвегия0
Северная Ирландия0
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания1
Румыния1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Казахстан1
Армения1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Польша4
Черногория2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Литва0
Англия1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словакия3
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения2
Шотландия2
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур4
Лада1
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Металлург Мг3
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
22:45 (мск), источник: ТАСС

Команда Карякина «Глобус» с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматам

ТАСС, 8 октября. Российский «Глобус» обыграл исландский «Фьолнир» с общим счетом 6−0 во встрече первого тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

Источник: РИА "Новости"

Все шесть шахматистов «Глобуса» одержали победы. В их числе россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Денис Хисматуллин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири из Нидерландов и украинец Антон Коробов. Также за команду заявлены еще двое россиян — Владимир Крамник и Александр Грищук, которые в партиях первого тура участия не принимали.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер (не играл в первом туре), Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над финской командой «Этела-Вантаан Шакки» со счетом 6−0. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский (не играл в первом туре) обыграл английскую команду 3CS со счетом 5,5−0,5.

В женском турнире российские «Югра» и Legacy Square Capital также одержали победы. «Югра», за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина с Украины (не играла в первом туре), выиграла у французской команды Mulhouse Philidor (3−1). Legacy Square Capital, за которую играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, победила турчанок из команды Marmara со счетом 3,5−0,5.

«Глобус» и «Медный всадник» с шестью очками делят лидерство в турнирной таблице открытого турнира еще с четырьмя командами. В женском Legacy Square Capital делит второе место (3,5 очка) с двумя другими командами, «Югра» — пятая (3 очка).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском — 12. В открытом турнире в составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском — четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

 Египтяне впервые с 1990 года отобрались на чемпионат мира по футболу
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьях
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
Египтяне впервые с 1990 года отобрались на ЧМ по футболу
Рамиль Шейдаев — в стартовом составе Азербайджана на матч с Германией
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь