Команда Карякина «Глобус» с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Все шесть шахматистов «Глобуса» одержали победы. В их числе россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Денис Хисматуллин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири из Нидерландов и украинец Антон Коробов. Также за команду заявлены еще двое россиян — Владимир Крамник и Александр Грищук, которые в партиях первого тура участия не принимали.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. «Медный всадник», который представляют россияне Петр Свидлер (не играл в первом туре), Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над финской командой «Этела-Вантаан Шакки» со счетом 6−0. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский (не играл в первом туре) обыграл английскую команду 3CS со счетом 5,5−0,5.

В женском турнире российские «Югра» и Legacy Square Capital также одержали победы. «Югра», за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина с Украины (не играла в первом туре), выиграла у французской команды Mulhouse Philidor (3−1). Legacy Square Capital, за которую играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, победила турчанок из команды Marmara со счетом 3,5−0,5.

«Глобус» и «Медный всадник» с шестью очками делят лидерство в турнирной таблице открытого турнира еще с четырьмя командами. В женском Legacy Square Capital делит второе место (3,5 очка) с двумя другими командами, «Югра» — пятая (3 очка).