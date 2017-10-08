Крамник и Карякин сыграют за «Глобус» на клубном Кубке Европы по шахматам

Источник: РИА "Новости"

В открытом турнире выступят 36 команд, в женском — 12. За «Глобус» (средний рейтинг участников — 2772 пункта) заявлены экс-чемпион мира Крамник, претендент на корону прошлого сезона Карякин, а также Александр Грищук и Ян Непомнящий. Дополняют состав «Глобуса» азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири из Нидерландов, в число запасных вошли украинец Антон Коробов и россиянин Денис Хисматуллин.

В Турции выступят еще две российские мужские команды. «Медный всадник» (третий средний рейтинг на турнире) представят Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, а также израильтянин Максим Родштейн, запасной — Алексей Гоганов. За команду Legacy Square Capital (пятый «посев») заявлены Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и запасной Александр Злочевский.

Главным конкурентом российских команд является обладатель клубного кубка Европы прошлого года «Алкалоид» из Македонии, который возглавляет финалист недавнего Кубка мира Дин Лижэнь из Китая, а в состав вошли россияне Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин.

«Югра» против грузинок

В женском турнире заявлены 12 команд, среди которых российские «Югра» и Legacy Square Capital (второй и третий посев соответственно). За «Югру» выступят Ольга Гиря, Наталья Погонина, экс-чемпионка мира Анна Ушенина из Украины, а также Марина Нечаева и Баира Кованова (запасная), в составе Legacy Square Capital сыграют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

Рейтинг-фаворитом женского турнира является грузинский клуб «Нона» из Батуми, где выступят местные шахматистки Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили, Нино Бациашвили и Саломе Мелия, а также сильнейшая, согласно рейтингу, участница турнира Харика Дронавалли из Индии.

В открытом турнире в составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском — четыре и одна запасная. Команды сыграют по швейцарской системе в семь туров 8—14 октября .

Соревнования пройдут в гостинице «Авантгард Резорт» курортного поселка Гёйнюк в провинции Анталья. В эти же дни здесь состоится 88-й конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ).