Крамник и Карякин сыграют за «Глобус» на клубном Кубке Европы по шахматам

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Российские ученые изучили Путина до седьмого колена
Умерла актриса Анна Вяземски
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Беларусь1
Нидерланды3
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Болгария0
Франция1
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Андорра0
Португалия2
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Швейцария5
Венгрия2
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Кипр1
Греция2
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Джерси Дэвилз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
7.10
Гибралтар0
Эстония6
Хоккей. КХЛ
7.10
СлованОТ2
Динамо Р3
Футбол. Первый дивизион
7.10
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
7.10
Факел1
Крылья Советов0
Хоккей. КХЛ
7.10
ЦСКА3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
7.10
ВитязьОТ1
Северсталь2
Футбол. Первый дивизион
7.10
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
7.10
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
7.10
Россия4
Южная Корея2
Футбол. Первый дивизион
7.10
Спартак-21
Шинник2
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Лада
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
7.10
Оренбург3
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
7.10
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
7.10
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
7.10
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
7.10
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
00:40 (мск), источник: ТАСС

Крамник и Карякин сыграют за «Глобус» на клубном Кубке Европы по шахматам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кубок Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд стартует в воскресенье в турецком Гёйнюке. Главным фаворитом мужского турнира является российский «Глобус», в составе которого выступят Владимир Крамник и Сергей Карякин.

Источник: РИА "Новости"

В открытом турнире выступят 36 команд, в женском — 12. За «Глобус» (средний рейтинг участников — 2772 пункта) заявлены экс-чемпион мира Крамник, претендент на корону прошлого сезона Карякин, а также Александр Грищук и Ян Непомнящий. Дополняют состав «Глобуса» азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири из Нидерландов, в число запасных вошли украинец Антон Коробов и россиянин Денис Хисматуллин.

В Турции выступят еще две российские мужские команды. «Медный всадник» (третий средний рейтинг на турнире) представят Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, а также израильтянин Максим Родштейн, запасной — Алексей Гоганов. За команду Legacy Square Capital (пятый «посев») заявлены Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и запасной Александр Злочевский.

Главным конкурентом российских команд является обладатель клубного кубка Европы прошлого года «Алкалоид» из Македонии, который возглавляет финалист недавнего Кубка мира Дин Лижэнь из Китая, а в состав вошли россияне Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин.

«Югра» против грузинок

В женском турнире заявлены 12 команд, среди которых российские «Югра» и Legacy Square Capital (второй и третий посев соответственно). За «Югру» выступят Ольга Гиря, Наталья Погонина, экс-чемпионка мира Анна Ушенина из Украины, а также Марина Нечаева и Баира Кованова (запасная), в составе Legacy Square Capital сыграют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

Рейтинг-фаворитом женского турнира является грузинский клуб «Нона» из Батуми, где выступят местные шахматистки Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили, Нино Бациашвили и Саломе Мелия, а также сильнейшая, согласно рейтингу, участница турнира Харика Дронавалли из Индии.

В открытом турнире в составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском — четыре и одна запасная. Команды сыграют по швейцарской системе в семь туров 8—14 октября.

Соревнования пройдут в гостинице «Авантгард Резорт» курортного поселка Гёйнюк в провинции Анталья. В эти же дни здесь состоится 88-й конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Год назад клубный Кубок Европы по шахматам прошел в сербском Нови-Саде и завершился победой «Алкалоида» и женской команды «Шахматный кружок Монте-Карло» во главе с четырехкратной чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань.

 Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Сборная Нидерландов по футболу победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2018
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
Белоруссия проиграла Нидерландам в матче отбора ЧМ-2018
Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина
Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Франция победила команду Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь