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00:40 (мск), источник: ТАСС

Конгресс FIDE утвердит изменения в руководстве организации

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) открывается в воскресенье в турецком Гёйнюке (провинция Анталья). Делегаты конгресса утвердят частичную передачу полномочий главы федерации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу.

88-й конгресс FIDE должен утвердить решения, принятые на апрельском внеочередном заседании президентского совета федерации в Афинах, где сохранил свой пост глава FIDE Кирсан Илюмжинов. Ранее Илюмжинов объявил, что уходит в отставку, однако на повторной встрече решил остаться во главе FIDE.

Конгресс FIDE должен утвердить за вице-президентом федерации Георгиосом Макропулосом функции ведения финансовой деятельности и право подписания контрактов. Это связано с санкциями, наложенными на Илюмжинова Министерством финансов США. При этом любой контракт стоимостью более 100 тыс. долларов должен быть ратифицирован исполкомом FIDE или на генеральной ассамблее федерации.

Первые пункты повестки дня конгресса — выступления Илюмжинова и Макропулоса. Основной темой работы конгресса является подведение финансовых итогов. Будут заслушаны доклады ответственных лиц, в том числе казначея федерации Адриана Зигеля. В числе административных вопросов — включение в состав FIDE национальной федерации Антигуа и Барбуды, а также снятие санкций с Федерации шахмат Сингапура.

Китай объявит место проведения чемпионского матча среди женщин

На конгрессе будут заслушаны доклады представителей различных комиссий FIDE, а также организационных комитетов уже прошедших и будущих крупных турниров. Ожидается, что Китай назовет место проведения в начале 2018 года матча за титул чемпиона мира по шахматам среди женщин, где обладательница короны Тань Чжунъи встретится с претенденткой Цзюй Вэньцзюнь.

В конгрессе примут участие члены исполнительного комитета, президентского совета FIDE и различных комиссий FIDE, делегаты FIDE и представители национальных федераций.

Конгресс FIDE пройдет в течение семи дней в отеле «Авантгард Резорт» на курорте Гёйнюк в 45 километрах от Антальи. В эти же сроки здесь пройдет клубный Кубок Европы среди мужских и женских команд.

89-й конгресс FIDE пройдет с 28 сентября по 7 октября 2018 года в грузинском Батуми.

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