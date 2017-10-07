Изгнанная из сборной Ирана за отказ от хиджаба шахматистка сыграет за США

«Так хорошо и… спокойно выступать за федерацию, которая приняла и поддержала меня», — сказала Дерхшани, которая учится в университете Сент-Луиса и выступает за местную команду по шахматам.

Спортсменка была исключена из состава иранской сборной за отказ надеть хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре. Тогда шахматистка училась в Испании и заявилась на турнир самостоятельно. Также дисквалификацией угрожали ее 15-летнему брату, который согласился сыграть против соперника из Израиля. После отстранения Дерхшани переехала в США.