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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Изгнанная из сборной Ирана за отказ от хиджаба шахматистка сыграет за США

Иранская шахматистка Дорса Дерахшани, исключенная из национальной команды за отказ от хиджаба, будет выступать за США. Об этом сообщается на сайте американской федерации шахмат.

Источник: Reuters

«Так хорошо и… спокойно выступать за федерацию, которая приняла и поддержала меня», — сказала Дерхшани, которая учится в университете Сент-Луиса и выступает за местную команду по шахматам.

Спортсменка была исключена из состава иранской сборной за отказ надеть хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре. Тогда шахматистка училась в Испании и заявилась на турнир самостоятельно. Также дисквалификацией угрожали ее 15-летнему брату, который согласился сыграть против соперника из Израиля. После отстранения Дерхшани переехала в США.

19-летняя спортсменка — шестикратная чемпионка мира среди юниоров.

В Иране женщины обязаны придерживаться определенного религиозного дресс-кода. В частности, они должны носить хиджаб.

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