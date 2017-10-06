Полет мотылька

Источник: Спорт-Экспресс

Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход.

Ставший чемпионом Мотылев набрал 9 очков. На пол-очка отстали Евгений Томашевский, Борис Савченко и Даниил Юффа — именно в таком порядке они, согласно дополнительным показателям, расположились в итоговой таблице.

Многим любителям спорта фамилия Мотылева мало что скажет. Когда я поздравил его с победой на своей странице в одной в социальной сети, то мои норвежские друзья в комментариях очень аккуратно написали: «Мотылев? А кто это?».

Итак, отвечаю. Гроссмейстер из Екатеринбурга вполне мог бы уже давно ворваться в шахматную элиту. В 2001 году Мотылев выиграл чемпионат России и побеждал на многих представительных международных турнирах.

Но в последнее время он отошел от игровой практики, сосредоточившись на тренерской деятельности. Сейчас Мотылев работает с мужской сборной России и занимается с ведущими гроссмейстерами, в том числе с Сергеем Карякиным. Недаром во многих интервью последний признается, что именно работа с Мотылевым (в дуэте с Юрием Дохояном) позволила ему сделать гигантский скачок вперед после переезда в Россию в 2009 году.

Однако Мотылев продолжает удивлять. Несмотря на солидный спортивный возраст, он выдает отличные отрезки. На моих глазах он разделил первое место на серьезном турнире в Цюрихе. Тогда, кстати, на этот успех его вдохновил сотрудник «СЭ» Алексей Рыбалко, который подружился с Мотылевым во время своего швейцарского визита и вместе с автором этих строк настраивал его перед партиями в многочасовых прогулках по Цюриху. Мотылев отлично сыграл на Кубке мира, уступив только на тай-брейке очень сильному Анишу Гири. И вот, наконец, победа в чемпионате России по быстрым шахматам.

Помимо своих подвигов за доской Мотылев еще и очень спортивный. В футбол играет очень прилично, мало кому уступит в настольный теннис, блестяще катается на скейте.

Помню, как на матче Карлсен — Карякин в Нью-Йорке мы отправились с Мотылевым в тренажерный зал. Гроссмейстер так загонял меня на снарядах, что через полчаса я уже просил о пощаде. Кстати, во время того знаменитого поединка Саша спал по три часа в день, просиживая все время за компьютером, чтобы отыскать усиление в сложных дебютных дебрях.