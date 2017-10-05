Стоимость самого дешевого билета на шахматный турнир претендентов составит €20

Стоимость абонемента на все дни турнира составит €170. Также предусмотрены абонементы VIP. Серебряный абонемент (€50−150 за день, €425 за весь турнир), предоставляющий доступ в зону игры и одну из зон отдыха, и золотой абонемент (€150−300 за день, €1275 за весь турнир), который позволит гостям без очереди иметь доступ к зоне игры, зоне отдыха, блиц-турнирам и комментариям шахматистов. Дети до семи лет в сопровождении родителей могут пройти бесплатно.

В соревновании, которое будет состоять из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие победитель (армянин Левон Аронян) и финалист (китаец Дин Лижэнь) Кубка мира, два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два лучших шахматиста по итогам серии Гран-при. Последний участник будет определен компанией World Chess.