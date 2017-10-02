Александр Мотылев выиграл чемпионат России по быстрым шахматам

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Чемпионом России стал Александр Мотылев (Московская область), набравший 9 очков. На пол-очка отстали Евгений Томашевский (Саратовская область), Борис Савченко (Москва) и Даниил Юффа (Тюменская область); именно в таком порядке расставили их в таблице дополнительные показатели. Итоговое положение.

В турнире женщин чистое первое место заняла Анастасия Боднарук (С. -Петербург) — 8,5 очков. По 8 очков набрали Александра Горячкина (ЯНАО, 2 место), Карина Амбарцумова (Республика Татарстан, 3 место) и Марина Нечаева (Московская область, 4 место).

В турнире мужчин-ветеранов победил Евгений Свешников (Челябинская область), набравший 7,5 очков из 10. На пол-очка отстали Владимир Карасев (С. -Петербург, 2 место), Владимир Шушпанов (С. -Петербург, 3 место), Евгений Драгомарецкий (Москва), Юрий Балашов (Московская область) и Валерий Чехов (Москва).

В турнире женщин-ветеранов москвичка Галина Струтинская отдала соперницам только пол-очка — она набрала 9,5 очков из 10. На втором месте Татьяна Чехова-Костина (Москва) — 7,5, на третьем — Наталья Титоренко (Москва) — 7.

В понедельник 2 октября состоится личный чемпионат России по блицу. Начало 1 тура — в 14.00.