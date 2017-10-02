Александр Мотылев выиграл чемпионат России по быстрым шахматам
В сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» завершились чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Они проходили по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход.
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Чемпионом России стал Александр Мотылев (Московская область), набравший 9 очков. На
В турнире женщин чистое первое место заняла Анастасия Боднарук (С. -Петербург) — 8,5 очков. По 8 очков набрали Александра Горячкина (ЯНАО, 2 место), Карина Амбарцумова (Республика Татарстан, 3 место) и Марина Нечаева (Московская область, 4 место).
В турнире
В турнире
В понедельник 2 октября состоится личный чемпионат России по блицу. Начало 1 тура — в 14.00.
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