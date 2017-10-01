Магнус Карлсен победил на шахматном турнире в Англии, Владимир Крамник стал 4-м

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Карлсен в воскресенье в партии заключительного тура турнира белыми фигурами сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой.

Крамник черными обыграл англичанина Гавейна Джонса, еще одну победу среди представителей России одержал Павел Трегубов, обыгравший Льва Янкелевича из Германии. Александр Рязанцев белыми сыграл вничью с индийцем Н. Р. Висахом, Александра Костенюк черными уступила американцу Джеймсу Тарджану.

Карлсен, набравший 7,5 очка, одержал победу, у Крамника — 6,5 балла, у Трегубова — 5,5, у Рязанцева — 5, у Костенюк — 4,5.