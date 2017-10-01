Карлсен продолжает лидировать перед заключительным туром шахматного турнира на острове Мэн

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В других партиях российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл индийца Панаяппана Сетурамана, американец Хикару Накамура оказался сильнее Эмиля Сутковского из Израиля.

Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе семь очков. У ближайшего преследователя Накамуры — 6,5, у пяти шахматистов — по 6. Заключительный тур пройдет в воскресенье.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит ?50 тыс. призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.