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1 октября 2017, 0:46 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен продолжает лидировать перед заключительным туром шахматного турнира на острове Мэн

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в партии восьмого тура турнира, проходящего на острове Мэн.

В партии восьмого тура чемпион мира обыграл <span class=error>Фабиано</span> <span class=error>Каруану</span>. Увеличить
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В других партиях российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл индийца Панаяппана Сетурамана, американец Хикару Накамура оказался сильнее Эмиля Сутковского из Израиля.

Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе семь очков. У ближайшего преследователя Накамуры — 6,5, у пяти шахматистов — по 6. Заключительный тур пройдет в воскресенье.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит ?50 тыс. призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.
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