Карлсен продолжает лидировать перед заключительным туром шахматного турнира на острове Мэн
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в партии восьмого тура турнира, проходящего на острове Мэн.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В других партиях российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл индийца Панаяппана Сетурамана, американец Хикару Накамура оказался сильнее Эмиля Сутковского из Израиля.
Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе семь очков. У ближайшего преследователя Накамуры — 6,5, у пяти шахматистов — по 6. Заключительный тур пройдет в воскресенье.
Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит ?50 тыс. призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter