Крамник победил Харику в седьмом туре шахматного турнира на острове Мэн

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В других партиях норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Сантошем Видитом. Американец Хикару Накамура победил немца Денниса Вагнера, американец Фабиано Каруана — англичанина Гавейна Джонса.

Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе шесть очков.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.