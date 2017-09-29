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29 сентября 2017, 23:25 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник победил Харику в седьмом туре шахматного турнира на острове Мэн

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл индийца Дронавалли Харику черными фигурами в партии седьмого тура шахматного турнира на острове Мэн.

В общем зачете турнира лидерство сохраняет норвежец Магнус Карлсен. Увеличить
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В других партиях норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Сантошем Видитом. Американец Хикару Накамура победил немца Денниса Вагнера, американец Фабиано Каруана — англичанина Гавейна Джонса.

Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе шесть очков.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.
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