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28 сентября 2017, 23:00 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен вышел в лидеры шахматного турнира на острове Мэн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен победил черными фигурами украинца Павла Эльянова в партии шестого тура турнира на острове Мэн.

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В других партиях россиянин Владимир Крамник победил американца Константина Кавуцкого, индиец Вишванатан Ананд обыграл соотечественника Панаяппана Сетурамана, американец Фабиано Каруана сыграл вничью с израильтянином Эмилем Сутовским.

После шести туров Карлсен вышел в единоличный лидеры турнирной таблицы (5,5 очка), второе место занимает индиец Сантош Видит (5 очков).

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.
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